La frase de Pedro Sánchez sobre llegar al Gobierno "con votos" resuena en la moción de censura de Cartagena

"Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", le dijo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Ejecutivo central de este miércoles en el Congreso, marcada por el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más", añadió Sánchez, rechazando cualquier posibilidad de dimitir.

Esa frase ha tenido un eco diferente en la Región de Murcia y, especialmente, en Cartagena, cuyo Ayuntamiento debatirá en los próximos días una moción de censura a su alcaldesa, Noelia Arroyo. "¡PSOE de Cartagena, vuestro jefe tiene un mensaje para vosotros!", le escribieron a la formación socialista local en redes sociales, adjuntando el fragmento del vídeo Pedro Sánchez en el que pronuncia esa frase.

"Todo mentira. Cuando no les dan los votos, se unen con quien sea para asaltar el poder", añadieron desde la cuenta del PP regional, obviando que Sánchez no especifica que los votos para llegar al poder tengan que ser únicamente los depositados en las urnas en unas elecciones, y que pudo referirse a los votos de los diputados y concejales para nombrar a un presidente o alcalde.

El socialista Manuel Torres asegura que la operación cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido

De hecho, la moción de censura es una herramienta legal a disposición de los grupos parlamentarios y municipales que usó el propio Grupo Socialista en la Cámara Baja en 2018 para arrebatar el poder al PP de Mariano Rajoy. Cabe recordar también que el PSOE no fue el partido más votado en 2023 y que si llegó a Moncloa fue gracias a que sumó más votos en el Congreso que su rival. Este mismo mes, el PP recuperaba el Ayuntamiento de Lugo, 27 años después, tras la primera moción de censura de su historia de la ciudad.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se sumó a las críticas al jefe del Ejecutivo de la nación: "Lo que estáis haciendo en Cartagena no es solo un atajo, es un experimento indigno más del sanchismo. Todo con tu visto bueno".

Hacía así referencia a que, justo el día anterior, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, aseguraba que la moción de censura cuenta con el respaldo de la dirección nacional y regional del partido.