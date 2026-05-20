Noelia Arroyo, emocionada al recibir una ovación en la presentación del Plan Industrial ante la moción de censura

La presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia, celebrada este miércoles por la mañana en Cartagena, tuvo un arranque emotivo. La alcaldesa Noelia Arroyo recibió una larga ovación al tomar el turno de palabra durante el acto público tras conocerse recientemente la moción de censura presentada por MC, Sí Cartagena y PSOE con el apoyo de dos concejales no adscritos procedentes de Vox a su Gobierno municipal.

Arroyo fue la primera en intervenir durante el evento, una de sus primeras apariciones públicas tras el movimiento político de la oposición en su contra. El acto, celebrado en el edificio CIM de la Universidad Politécnica de Cartagena, reunió a representantes empresariales, universitarios, sindicales y del tejido industrial de la Región.

Cuando la alcaldesa se dirigió hacia el atril, los asistentes, entre ellos el presidente regional, Fernando López Miras, y otros alcaldes del Campo de Cartagena, se pusieron en pie y estallaron en un aplauso que duró más de un minuto en señal de respaldo a la regidora del Partido Popular.

Arroyo, visiblemente emocionada, agradeció a los presentes su apoyo. "Muchas gracias por el cariño. El almirante me dijo hace tiempo que no había crecimiento sin sufrimiento y también que 'poder que no se ejercía, perdía prestigio'. Vamos a dejarlo ahí", empezó su intervención en una clara alusión al terremoto político que tambalea su gestión al frente del Ayuntamiento cartagenero.

"Os agradezco el apoyo y los mensajes que estoy recibiendo y, sobre todo, vuestro compromiso, vuestra valentía y vuestra esperanza, que es la mía, para que Cartagena siga avanzando", añadió. "Yo sé que lo hacéis por Cartagena, y os doy las gracias por eso", concluyó la popular sus palabras sobre el asunto, antes de abordar el Plan Industrial.

Miras estrecha la mano de Arroyo en señal de apoyo durante la presentación del Plan Industrial en Cartagena / Iván Urquízar

López Miras defiende que Arroyo es "una pieza decisiva" para el futuro industrial de Cartagena

La presentación del nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia acabó derivando también en un mensaje político de respaldo explícito del presidente regional, Fernando López Miras, a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en plena crisis municipal. Aunque el acto celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena estaba centrado en la puesta en marcha del Plan Industrial 2026-2035, aprovechó buena parte de su intervención para cerrar filas con Arroyo y cargar contra la operación política impulsada por la oposición municipal.

El presidente regional defendió que Cartagena atraviesa uno de los momentos de mayor transformación económica e industrial de las últimas décadas y vinculó directamente ese avance a la estabilidad institucional y al trabajo desarrollado por el actual gobierno local.

Según sostuvo, la alcaldesa ha sido “una pieza decisiva” para que el futuro industrial de Cartagena ocupe un lugar prioritario dentro de la estrategia autonómica. López Miras aseguró que Arroyo ha defendido la ciudad “con determinación, con valentía y con una enorme ambición de futuro”, además de situar “el interés de Cartagena por encima de cualquier sigla, presión o cálculo político”.

El jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que la transformación de una ciudad “no consiste en hacer ruido”, sino en “desbloquear proyectos, atraer inversiones, generar estabilidad y abrir oportunidades para los jóvenes”. A su juicio, eso es precisamente lo que, afirmó, “está ocurriendo en Cartagena”.

Durante su intervención, López Miras reivindicó algunos de los avances recientes de la gestión municipal, como la aprobación de los presupuestos o del Plan General, para argumentar que mientras “unos estaban pensando en estrategias políticas”, otros trabajaban “para construir el futuro de Cartagena”.

El tono del discurso fue endureciéndose a medida que avanzaba su referencia a la moción de censura. El presidente regional llegó a calificar de “incomprensible” la situación política abierta en el Ayuntamiento y aseguró que la ciudad “no merece este espectáculo”.

“Cartagena no se lo puede permitir”, afirmó López Miras, quien defendió que la política “debería servir para mejorar las ciudades y no para paralizar su avance”.

El presidente regional acusó además a los impulsores de la moción de subestimar a los ciudadanos y contrapuso “un proyecto construido sobre trabajo, gestión y futuro” frente a lo que describió como “una operación levantada sobre el oportunismo y el interés político”.En uno de los pasajes más duros de su discurso, sostuvo que la alianza formada por partidos “con ideologías incompatibles, opuestas y confrontadas” hace “imposible” un proyecto común de ciudad.

López Miras también vinculó la situación actual con la moción de censura que desalojó de la Alcaldía de Murcia a José Ballesta durante la pasada legislatura. Aseguró que aquella etapa supuso “bloqueo y paralización” institucional durante 26 meses y advirtió de que Cartagena podría enfrentarse ahora a un escenario similar.

A escasos meses de las próximas elecciones municipales, el presidente regional defendió que el Ayuntamiento correría el riesgo de quedar “bloqueado y paralizado”, mientras la oposición intentaría “tapar con confrontación y crispación” su falta de un proyecto común.

Frente a la moción de censura, López Miras aseguró que existe “una mayoría” que seguirá defendiendo “estabilidad, progreso y futuro” para Cartagena y volvió a elogiar la figura de Arroyo, de quien destacó “valentía, capacidad de gestión y una enorme ambición por Cartagena”.