López se revuelve contra Giménez Gallo y acusa a MC de cometer “un error histórico” con la moción de censura en Cartagena

El que fuera líder de MC, además de alcalde de Cartagena, Pepe López, carga contra la participación de MC en la moción de censura registrada este lunes para arrebatarle el bastón de mando a la actual alcaldesa, Noelia Arroyo. En una carta titulada 'MC Cartagena comete un error histórico' publicada este miércoles en sus redes sociales, López expresa su rechazo frontal a la operación y advierte de que, a su juicio, el partido estaría comprometiendo su credibilidad política si apoya una alternativa de gobierno sustentada por fuerzas con trayectorias e intereses que considera incompatibles.

López repite este miércoles la maniobra que ya hizo ayer Ana Belén Castejón. Ambos, ostentaron el bastón de mando, de hecho pactaron para ello, ambos abandonaron la primera línea sin que nadie se lo pidiera y ahora ambos se revuelven contra sus propios números dos, a los que dejaron al frente de sus respectivos partidos, cuando estos se ponen al frente de una moción de censura para poner fin al gobierno del PP y Vox.

“No apoyo la moción de censura”, afirma López al inicio del escrito, en el que califica la maniobra como una operación “contra natura” y no como una alternativa seria de gobierno. Según sostiene, el acuerdo estaría respaldado por “una mezcla de siglas, intereses y trayectorias políticas incompatibles”, lo que, en su opinión, alejaría a MC Cartagena de su razón de ser.

López asegura que observa “con mucho dolor” que el mayor error lo pueda cometer su propio partido. Recuerda que MC nació para defender los intereses de Cartagena y representar el cartagenerismo político, por lo que considera que no puede “hipotecar su credibilidad” en una maniobra apoyada por formaciones que, según denuncia, “nada tienen que ver con su proyecto” y menos aún con quienes en el pasado “contribuyeron a traicionarlo o vilipendiarlo”.

En la carta, López también reprocha a MC que pueda pactar con quienes, según él, le dieron la espalda. Asegura que el partido prometió no alcanzar acuerdos con esas fuerzas y advierte de que, si ahora impulsa la moción con ellas, estará “traicionando sus propios principios, su palabra y a muchos votantes” que confiaron en una opción cartagenerista “independiente, limpia y coherente”.

El exdirigente cartagenerista defiende que Cartagena necesita “estabilidad, proyecto y defensa real de sus intereses”, no un gobierno nacido de lo que califica como “acuerdos imposibles”. A su juicio, una mayoría de ese tipo estaría marcada por contradicciones ideológicas y condenada a anteponer “el reparto de poder” al interés general.

López admite que la moción podría dar a MC una alcaldía temporal, pero advierte de que el coste político podría ser mucho mayor. En concreto, señala que el partido se arriesga a perder “la confianza del cartagenerismo”, porque, según afirma, cuando una formación sacrifica sus principios para alcanzar el poder “deja de ser alternativa” y empieza a parecerse a aquello que decía combatir. Aunque fuera precisamente López el que se encumbró a sí mismo como el adaliz de la lucha contra el PP.

El escrito también mira hacia las próximas elecciones municipales. López pide a MC que mida bien el daño que, a su entender, puede causar esta decisión, no solo a sus expectativas electorales en 2027, sino al futuro del cartagenerismo como opción política creíble.

En el tramo final de la carta, José López endurece el tono y sostiene que Cartagena “no necesita atajos” ni tampoco “un líder de desmesurado ego y ambición” que, según sus palabras, lleva once años viviendo de lo público y quiere seguir haciéndolo muchos años más.

La carta concluye con una apelación a la coherencia política. “Lo que Cartagena necesita es coherencia, firmeza y respeto a la palabra dada”, afirma López, que sitúa así su rechazo a la moción de censura en el terreno de los principios y de la identidad política de MC.