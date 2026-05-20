Cartagena culmina las votaciones del programa de Presupuestos Participativos en centros educativos

El Ayuntamiento de Cartagena ha finalizado el proceso de votaciones del programa de Presupuestos Participativos en centros educativos del municipio y su comarca, una iniciativa que ha contado con una participación histórica y la implicación del 99% de los centros públicos.

El cierre de las votaciones, a cargo del edil de Educación, Ignacio Jáudenes, ha tenido lugar este miércoles 20 de mayo en el IES Las Salinas del Mar Menor, en La Manga, poniendo fin a un proceso participativo que comenzó el pasado 17 de abril en el CEIP San Isidoro (Los Belones) y el CEIP San Ginés de la Jara.

En total, han participado 65 centros educativos: 14 Institutos de Educación Secundaria (IES), 47 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), 3 Centros de Educación Infantil (CEI) y 1 Centro de Educación Especial (CEE).

El programa ha contado con la implicación directa de 1.984 alumnos y alumnas que forman parte de los grupos motores de los centros educativos, encargados de promover, organizar y dinamizar las propuestas y votaciones dentro de sus comunidades escolares.

Para el desarrollo de esta edición, el Ayuntamiento de Cartagena ha destinado una subvención total de 220.000 euros. Las últimas jornadas de votación se celebraron el 19 de mayo en el CEP Antonio Ulloa y el CEI Pipiripao, culminando definitivamente el proceso el 20 de mayo en el IES Las Salinas del Mar Menor.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cartagena continúa fomentando la educación en valores democráticos, la participación ciudadana desde edades tempranas y el trabajo colaborativo entre la comunidad educativa y la administración local.