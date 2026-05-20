Agentes del especializados del Seprona desplazados desde Madrid toman muestras en la parcela de Los Mateos en Cartagena

Agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil (UCOMA) se han desplazado desde Madrid este miércoles para tomar muestras en la parcela municipal contaminada de Los Mateos. Se trata de una unidad integrada en el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) especializada en investigaciones de especial relevancia sobre delitos contra el medio ambiente.

En amplio despliegue, ha llamado la atención de los vecinos, sobre todo al ver a los agentes sin uniformar pero ataviados con mascarillas e inspeccionando la parcela. De hecho, este lunes La Opinión publicó un dictamen pericial preliminar, emitido con carácter urgente en mayo de este año que advierte de la presencia de metales pesados y metaloides en polvo recogido tanto en el interior de una vivienda como en viales del entorno de la parcela contaminada.

El estudio se basa en tres muestras compuestas, cada una formada por cinco submuestras, tomadas el 10 de abril de 2026 del polvo interior de una vivienda, recogido en cocina, sala de estar-comedor y dormitorio; del polvo depositado por arrastres en la calle Travesía a Comercio y del polvo depositado sobre una calle en Travesía a Sol.

Los análisis fueron realizados por AGQ Labs mediante técnica ICP-MS, para detectar elementos como antimonio, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, talio, uranio y zinc.

El punto con concentraciones más elevadas es en la calle Travesía a Sol, donde el informe recoge valores especialmente altos de Plomo con 55.673 mg/kg, Zinc con 30.528 mg/kg, Arsénico con 2.888 mg/kg, Antimonio con 2.823 mg/kg, Cadmio con 2.507 mg/kg, Mercurio con 565 mg/kg y Talio con 149 mg/kg.

Según la comparación realizada con los niveles de referencia usados en el expediente, esta muestra supera esos valores en 4.178 veces para cadmio, 1.294 veces para plomo, 403 veces para mercurio, 318 veces para zinc, 240 veces para arsénico y 2.823 veces para antimonio.

Además, hace unos días la acusación particular que representa a los vecinos afectados por la contaminación de la parcela presentó un escrito urgente ante el Juzgado de Instrucción para solicitar la suspensión del inicio de las obras de desamiantado previstas en la zona. La petición se produce después de que, según la representación vecinal, todavía no conste la práctica de las tomas de muestras acordadas judicialmente el pasado 6 de abril de 2026.

Los vecinos sostienen que esas muestras resultan esenciales para la investigación penal abierta por la posible presencia de metales pesados, polvo contaminado y otros materiales peligrosos en el entorno residencial afectado. Por ello, advierten de que iniciar los trabajos antes de que actúe el Seprona podría alterar el estado actual del terreno y comprometer pruebas fundamentales.

En su escrito, la acusación particular alerta de que las obras de desamiantado podrían provocar la retirada, modificación o desaparición de elementos relevantes para la causa. En concreto, señala el riesgo de que se vean alterados los acopios, las superficies exteriores, los accesos, las zonas de escorrentía y el polvo sedimentado junto a las viviendas, precisamente los espacios sobre los que deberían practicarse las diligencias acordadas por el juzgado.

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La representación de los vecinos recuerda, además, que en actuaciones anteriores ya se produjo una situación similar. Según consta en atestados del Seprona, cuando se intentó comprobar el destino de determinados materiales retirados de la parcela, estos ya habían sido trasladados a un vertedero y mezclados con otros residuos, lo que impidió su identificación precisa.