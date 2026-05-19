Las visitas nocturnas al Teatro Romano de Cartagena arrancan en junio

Las visitas nocturnas al Teatro Romano de Cartagena arrancan el sábado 13 de junio, a las 21.00 horas, con la actividad teatralizada 'Aulaeum, abajo el telón', y se extenderán durante varias jornadas de julio, agosto y septiembre, según ha informado el Ayuntamiento.

En esta visita, un actor encarnará al arquitecto romano Vitruvio para ofrecer su visión del teatro, en un viaje que culminará con la aparición del graderío y un encuentro con Plauto.

En concreto, esta actividad se celebrará los días 13 y 27 de junio; 11 y 25 de julio; 8 y 22 de agosto y 5 y 12 de septiembre.

Por su parte, el sábado 20 de junio tendrá lugar 'El teatro bajo la luz de la luna', en la que el visitante realizará una visita muy especial a la más emblemática obra impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova.

El viaje permitirá participar en un recorrido que comienza en el Museo del Teatro Romano de la mano de un guía, con un reducido grupo de personas, descubriendo las claves de la civilización romana, para desembocar en el Teatro Romano bajo la luz de la luna. Será el 20 de junio; el 4 y 18 de julio; 1, 15 y 29 de agosto; y 19 y 26 de septiembre.

Además, el Museo Teatro Romano ha programado diversas actividades con Cartagena Puerto de Culturas para los fines de semana de junio con actividades familiares, visitas teatralizadas y rutas guiadas.

Los sábados, a las 11.00 horas, la actividad familiar 'Escipión versus Aníbal. Comienza la batalla' permitirá a los participantes conocer los acontecimientos relevantes de la Segunda Guerra Púnica y sus protagonistas. Los niños formarán parte de una tropa o de una legión, y celebrarán el triunfo en el Teatro Romano de Cartagena.

Los domingos, a las 11.00 horas, será el turno de la ruta 'Del teatro a la domus del pórtico', que comenzará en el Museo del Teatro Romano y continuará hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la domus del Pórtico.