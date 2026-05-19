Torres pide a la militancia del PSOE que avale la moción de censura para “abrir una etapa distinta” en Cartagena

El secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, ha trasladado este martes por la tarde a la militancia una carta en la que defiende la decisión de impulsar un gobierno alternativo en el Ayuntamiento y presentar una moción de censura a la alcaldesa, Noelia Arroyo.

En el escrito, enviado en un momento que califica de “decisivo” para el municipio y para el partido, sostiene que esta iniciativa responde a una “convicción política profunda” y no a una maniobra improvisada.

Según expone en la carta, el PSOE considera que Cartagena “no puede seguir atrapada en una situación de desgaste, bloqueo e inestabilidad” y que los socialistas no pueden limitarse a actuar como “meros espectadores” cuando existe, a su juicio, una posibilidad real de abrir una etapa diferente en el municipio.

Torres defiende que el PSOE de Cartagena no ha llegado a la política municipal “para resignarse”, ni para instalarse en “una oposición cómoda”, sino para ser útil, construir una alternativa y “dar un paso al frente” cuando la ciudad lo necesita. “Eso es exactamente lo que hacemos con esta decisión”, afirma en el escrito dirigido a los afiliados.

El dirigente socialista admite que se trata de un paso “no sencillo ni fácil” y por eso considera necesario explicar bien su sentido a la militancia. En ese punto, rechaza que la moción responda a un reparto de cargos o a un interés exclusivamente partidista. “No lo damos para ocupar sillones”, señala, antes de insistir en que la decisión se toma porque “Cartagena necesita un cambio” y porque el PSOE tiene la obligación de intentar hacerlo posible si existe una mayoría alternativa viable.

Uno de los mensajes centrales de la carta es que el acuerdo permitiría al PSOE recuperar peso institucional en el Ayuntamiento. Torres afirma que esta decisión devuelve al partido “al lugar donde debe estar”, que identifica con el Gobierno municipal, y permitiría a los socialistas recuperar “iniciativa, capacidad de decisión y centralidad política” en Cartagena.

También subraya que el PSOE debe demostrar que no solo sabe denunciar lo que considera que funciona mal, sino también “asumir la responsabilidad de cambiarlo”.

Torres insiste en que el movimiento se hará “desde los principios” del Partido Socialista, “sin rebajas y sin renunciar a nada” de lo que representa la formación, haciendo referencia expresa a la defensa de la igualdad, la justicia social, la convivencia y “una forma limpia y útil de entender la política” como ejes del programa de gobierno que, asegura, guiaría esa nueva etapa.

El dirigente socialista reconoce que una decisión de este calado puede generar dudas y debate interno, pero apela a la militancia para valorar la oportunidad política que, según él, se abre en Cartagena. Frente a la opción de “quedarse quietos”, Torres defiende que el partido ha elegido “comprometerse, asumir el reto y pelear por una alternativa progresista y de futuro”.

En su diagnóstico de la situación municipal, Torres acusa al actual escenario político de estar vinculado a “los peores datos económicos de hace años”, al empeoramiento de los servicios, al abandono de barrios y diputaciones, a la subida de impuestos y a la falta de atención a las personas más necesitadas. Ante ese panorama, sostiene que la inacción “no debería ser una opción para los socialistas”.

La carta concluye recordando que, conforme a los Estatutos del partido, el acuerdo será sometido a consulta de la militancia. Torres pide a los afiliados que afronten este proceso “con serenidad, con orgullo de partido” y con la convicción de que Cartagena necesita “un PSOE valiente, útil y dispuesto a dar la batalla cuando toca”.

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Asimismo, tanto el Partido Popular como MC han convocado sendas reuniones con sus afiliados. En el caso de la formación de Arroyo la Junta Directiva local tendrá lugar este jueves a las 19:30 horas, en el local social de la Urbanización Mediterráneo, mientras que Giménez Gallo ha convocado la Asamblea General Informativa Extraordinaria este miércoles a las 19.00 horas en el salón de actos de la UNED.