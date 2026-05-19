Tellado arropa a Noelia Arroyo tras la moción de censura en Cartagena

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha mostrado este martes su respaldo a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, después de que Sí Cartagena, PSOE y Movimiento Ciudadano (MC) hayan presentado una moción de censura para desalojarla de la Alcaldía.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Tellado ha cuestionado la iniciativa de las tres formaciones, y ha recordado que el Partido Popular fue la fuerza más votada en las elecciones municipales en Cartagena, donde obtuvo diez concejales frente a los cuatro logrados por el PSOE.

“Ante su incapacidad para ganar, los socialistas han urdido una moción de censura”, ha afirmado el dirigente popular, que ha acusado a los socialistas de intentar alcanzar el gobierno municipal mediante acuerdos políticos.

Asimismo, Tellado ha trasladado “todo el apoyo del PP” a Noelia Arroyo, a la que ha definido como “una magnífica alcaldesa” y ha destacado su trabajo “para mejorar la vida de sus vecinos”.