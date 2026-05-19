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Rebeca Pérez muestra su apoyo a Arroyo y recuerda la moción de censura a Ballesta: "Supuso 26 meses de parálisis"

La alcaldesa de Murcia en funciones cree que la moción registrada por PSOE, MC y ediles de Vox en Cartagena es fruto de “estrategias partidistas que se alejan de los intereses de los ciudadanos”

Rebeca Pérez y Noelia Arroyo se saludan a su llegada al III Foro Municipalismo

Rebeca Pérez y Noelia Arroyo se saludan a su llegada al III Foro Municipalismo / Juan Carlos Caval

Ana Lucas

Ana Lucas

Rebeca Pérez, que el viernes se convertirá en la primera alcaldesa de Murcia, afirmó, al inicio del III Foro Municipalismo, organizado por La Opinión, que la moción de censura contra Noelia Arroyo responde a “estrategias partidistas que se alejan de los intereses de los ciudadanos”.

Recordó lo que pasó hace unos años en la capital de la Región (la moción de censura que desbancó a Ballesta e hizo alcalde al socialista José Antonio Serrano) y recalcó que supuso “26 meses de parálisis” para la urbe.

Pérez defendión la necesidad de "estabilidad institucional", y señaló que los ciudadanos demandan "certezas y responsabilidad" en la gestión pública.

Además, valoró positivamente el trabajo desarrollado por la actual alcaldesa de Cartagena, al considerar que ha impulsado un proyecto coherente y con visión de ciudad. Pérez advirtió contra la utilización de las instituciones como espacios de confrontación política permanente.

La sucesora de Ballesta atendió a los medios en el exterior del Cuartel de Artillería, antes de comenzar la jornada. “Municipalismo es el lugar donde la política deja de ser abstracta”, destacó, para añadir que “en 2015, esta ciudad se puso a reflexionar”.

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“El alcalde Ballesta nos ha dejado un legado impresionante que vamos a mimar”, manifestó.

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