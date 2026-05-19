El PP acusa a Vox de haber propiciado la moción de censura en Cartagena

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado apuntó este martes en relación a la moción de censura presentada contra la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que “las peleas de Vox van a llevar al sanchismo al gobierno del Ayuntamiento”.

“Estamos ante una nueva demostración de para qué ha servido votar a Vox en Cartagena”, hizo hincapié Segado. “El voto de las 12.000 personas que apoyaron a Vox en las urnas será utilizado finalmente para meter al sanchismo en el gobierno municipal de Cartagena”, criticó. “Por desgracia, los problemas de Vox, sus luchas internas, van a costar que Cartagena se pare en seco”, espetó.

A su juicio, "la moción de censura contra Arroyo es indigna y vergonzosa”, un pacto “bochornoso entre una amalgama de siglas sin proyecto común y concejales que no se soportan, pero que comparten el miedo a que gobierne el PP”.

“Todavía ninguno de quienes la han presentado ha sido capaz de explicar para qué sirve la moción de censura, y qué proyecto ofrecen a Cartagena”, afirmó Segado.

“Una ciudad que crece, que es referente y envidia en el Mediterráneo, se convierte en objeto de mercadeo político entre personas que nada tienen en común, salvo el interés de ocupar el poder como sea”, señaló.

En cuanto al PSOE, Segado subrayó que “vuelve a demostrar que es capaz de pactar hasta con el mismísimo diablo con tal de tocar un poco de poder”.

“Hacen lo que siempre hacen los sanchistas: asaltar las instituciones y ocuparlas a pesar de perder las elecciones; conseguir mediante oscuros chanchullos en los despachos lo que las urnas les niegan”, opinó.

“El PSOE de Cartagena ha asegurado hoy que cuenta con la autorización de su ejecutiva nacional para interponer esta moción de censura y con ello pactar con los que hasta hace cinco días eran concejales de Vox”, apuntó Segado. “¿Dónde queda todo lo que han dicho sobre los miembros de Vox? ¿Ya no son fachas, ya no son ultraderecha?”, cuestionó.

“Con un gobierno en Cartagena impregnado de sanchismo, ¿quién va a protestar contra las injusticias de Sánchez si Sánchez va a e estar en el Gobierno del ayuntamiento?”, resaltó Segado. “Nadie exigirá el tren, la ciudad de la Justicia, el cuartel de la Guardia Civil”, vaticinó el popular. “Esta moción de censura es un freno para Cartagena que acabarán pagando todos los ciudadanos”, remarcó a renglón seguido.

Segado criticó, además, que “los firmantes de la moción de censura encarnan el mismo caos que sufrió Cartagena hace ocho años, ese Gobierno del PSOE y MC que avergonzó a los cartageneros y voló por los aires a mitad de mandato”.

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“Si consiguen su objetivo de asaltar el Ayuntamiento de Cartagena, volverá el desgobierno y el desorden después de los años de estabilidad, de transformaciones y de crecimiento impulsados por Noelia Arroyo y el Partido Popular”, concluyó.