MC, PSOE y Sí Cartagena: un pacto "progresista" para recuperar una Cartagena de un gobierno que "ha hundido la economía"

El portavoz de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez Gallo, explicó este martes que la moción de censura promovida por su partido, el PSOE y Sí Cartagena contra la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, del PP, "no supone ninguna interinidad, sino adelantar algo que iba a suceder en las urnas en un año".

En una rueda de prensa conjunta de los tres portavoces municipales, el que asumirá la alcaldía de Cartagena si prospera la moción de censura en el pleno del próximo 1 de junio ha mostrado el documento con las 14 firmas que se necesitan para que salga adelante, las 12 que suman los tres partidos y las dos de los ediles que abandonaron Vox hace unos días, Beatriz Sánchez del Álamo y Diego Salinas.

El PSOE de Cartagena, según ha asegurado su portavoz, Manuel Torres, cuenta con el respaldo de la dirección nacional y regional del partido para llevar a cabo esta moción de censura.

Los tres han coincidido en que su objetivo es recuperar Cartagena como prioridad de la gestión municipal para "sacar de la parálisis a un gobierno que se desmorona".

Han acusado a Noelia Arroyo de gestionar la ciudad según intereses partidistas, de haber hundido las cuentas públicas y de no reivindicar las necesidades de Cartagena al Gobierno regional.

Giménez Gallo, tras pedir “respeto a las reglas del juego democrático" y a los ex ediles de Vox que se han sumado a la moción de censura, ha señalado que “a Cartagena le queda un año apasionante, un 25% del mandato”, en el que el lema será “prioridad Cartagena”, con el objetivo de que los ciudadanos “puedan recuperar su ayuntamiento”.

“No es una moción contra Arroyo, sino contra una forma de proceder que perjudica claramente a Cartagena”, ha recalcado, tras lo que ha afirmado que este pacto ofrece "trabajo, estabilidad y un ayuntamiento que sirva cada día al ciudadano”.

“Cartagena tiene muchos proyectos que no pueden esperar”, ha comentado Giménez Gallo, quien ha destacado que varios miembros del que será el nuevo “gobierno de concentración” que saldría de la moción de censura formaron parte del Gobierno presidido por Pepe López (MC) que “rescató el ayuntamiento de la situación de crisis en la que lo situó el PP”, ha dicho.

Giménez Gallo ha defendido la legitimidad de la moción de censura y ha afirmado que “fue Noelia Arroyo la que usurpó la alcaldía”, tras lo que ha invitado a los concejales del PP que no están de acuerdo con la gestión de la alcaldesa a que se sumen.

Con respecto al pacto de gobierno Giménez Gallo, quien será el candidato a alcalde en la moción de censura, ha pedido “respeto a las reglas del juego democrático, que no se salten barreras y se respete” a los ex ediles de Vox, algo que, según se ha dicho, “ya no se está haciendo”.

Ha expuesto que “a Cartagena le queda un año apasionante, un 25% del mandato”, en el que el lema será “prioridad Cartagena”, con el objetivo de que los ciudadanos “puedan recuperar su ayuntamiento”. “No es una moción contra Arroyo, sino contra una forma de proceder que perjudica claramente a Cartagena”, ha recalcado.

El líder cartagenerista ha incidido en que “no venimos a prometer regalos, sino trabajo, estabilidad y un ayuntamiento que sirva cada día al ciudadano”, dando para ello “un paso al frente”. “Cartagena tiene muchos proyectos que no pueden esperar”, ha comentado Giménez Gallo, añadiendo que “no tenemos intención de hacer carrera en Madrid”.

Igualmente, ha defendido la capacidad de gestión económica de varios miembros del que sería el nuevo “gobierno de concentración” que saldría de la moción de censura, ya formaron parte del Gobierno presidido por Pepe López (MC) que “rescató el ayuntamiento de la situación de crisis en la que lo situó el PP”, ha recordado.

El líder de MC ha defendido la legitimidad de la moción de censura porque “no podemos cortarnos una mano y que otros jueguen con otras reglas” y ha rememorado que “fue Arroyo la que usurpó la Alcaldía”. Además, ha invitado a los concejales del PP que no están de acuerdo con la gestión de la alcaldesa a que se sumen a la moción de censura.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, ha explicado que se trabaja en un acuerdo programático conjunto, y ha recriminado a Arroyo "su sumisión" al Gobierno regional de Fernando López Miras.

“¿Quién se acuerda de una obra importante que esté haciendo la Comunidad Autónoma en este municipio?”, ha preguntado Torres, quien ha asegurado que si sale adelante la moción de censura se podrían replantear algunos proyectos como la descontaminación de terrenos.

Igualmente, Torres ha avanzado que se está trabajando en un modelo de progreso con una agenda social, igualitaria, descentralizada y de mejora para el municipio. El PSOE de Cartagena cuenta con el respaldo nacional y regional a esta moción de censura y ha iniciado el procedimiento de consulta a la militancia de Cartagena.

Las 14 firmas que avalan esta moción de censura –7 de MC, 4 del PSOE, 1 de Sí Cartagena y las dos de los ex ediles de Vox actualmente no adscritos—computan exactamente el número de ediles necesarios para la mayoría absoluta, ya que la Corporación la componen 27 ediles.

El actual equipo de Gobierno local lo conforman 10 diputados del PP y dos de Vox. Además, hay una tercera concejala no adscrita, ex miembro de MC, también en la oposición pero ajena a la moción de censura.