López Pretel, a degüello contra los integrantes de la moción de censura en Cartagena

El escultor renacentista Miguel Ángel refleja en algunas de sus obras más célebres la 'terribilità', es decir la mirada del hombre en el momento en el que contiene su ira antes de explotar. Con un gesto similar, el portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, se sentó este martes en el mismo lugar que minutos antes habían ocupado los portavoces de MC, PSOE y Sí Cartagena para repartir a diestro y siniestro contra los firmantes de la moción de censura, que de prosperar el próximo uno de mayo, cerraría de un portazo su etapa como vicealcalde.

Comenzó López Pretel cuestionando que "no se ha presentado ningún programa", ya que a su juicio la intervención de Giménez Gallo, Torres y Torralba se centraba en "palabras vacías como salvar Cartagena y progresismo".

El todavía vicealcalde aseguró que el fin de la moción es "cargarse el pacto de PP y Vox, desalojar este gobierno", señalando como instigador en la sombra "aunque parezca que no, que pongan por delante a Jesús Jiménez Gallo, lo ha utilizado el Partido Socialista".

"El PSOE se vale del interés desmedido, del ansia y la ambición de Giménez Gallo, que es la última oportunidad que va a tener de ser alcalde de Cartagena, aunque sea para un rato, para salir dos veces en la tele o en la radio o salir en alguna procesión con el bastón de bando, va a ser poco tiempo, el juguete va a durar poco", espetó López Pretel.

Como si estuviera frente a una bola mágica que le permitiera ver el futuro, se atrevió a vaticinar que "no van a hacer nada, van a intentar torpedear la acción del gobierno que hemos hecho durante este tiempo, van a intentar hacer una campaña electoral para el 2027 en negativo, hablando de las cosas malas y de las cosas que no se han podido terminar con la esperanza de que eso pueda dar algún voto".

El portavoz de la formación de Abascal recordó que las negociaciones para derrocar al Gobierno encabezado por Noelia Arroyo comenzaron a finales de 24, siendo parte fundamental los dos ediles que en ese momento todavía estaban amparados por las siglas de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, por lo que "esto no ha acabado, de ayer al día 1 podemos tener moción, no moción y moción otra vez. En manos de personas así con de 15 días por delante, puede pasar cualquier cosa".

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Según López Pretel, la salida de los dos ediles de su partido se consumó cuando "les dijimos que no tenían sitio en Vox para 2027", a su entender como revancha firman una moción motivada por "hacer el mayor daño posible a Vox para que deje de estar gobernando una ciudad como Cartagena".