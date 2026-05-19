Lee el texto completo de la moción de censura que puede cambiar el Gobierno de Cartagena

AL PLENO DE EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Los Concejales que suscriben, que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, presentan MOCIÓN DE CENSURA contra su Alcaldesa-Presidenta, Noelia María Arroyo Hernández, al amparo de lo establecido en el art. 197 de la Ley 5/1985, de 19 de abril, del Régimen Electoral General, proponiendo como candidato a alcalde al concejal Jesús Giménez Gallo, que basan en el siguiente texto:

Los concejales que suscribimos esta moción de censura, constatando la paralización y el progresivo deterioro de nuestro municipio, somos conscientes de que resulta imprescindible salvar lo antes posible esta situación de aislamiento y bloqueo.

Cartagena, segundo municipio en relevancia de la Región de Murcia, atraviesa en la actualidad una etapa de evidente parálisis institucional y falta de impulso político. Lejos de ejercer un liderazgo activo y transformador, la acción de gobierno de Partido Popular y Vox se ha caracterizado por la ausencia de avances significativos en los grandes retos de ciudad, generando un escenario de estancamiento que afecta tanto al dinamismo económico como a la cohesión social.

Esta inacción no es coyuntural, sino el resultado de una falta de dirección estratégica clara, de una gestión incapaz de anticiparse a los desafíos y de una preocupante desconexión con las necesidades reales del municipio.

La gestión económico-financiera del actual equipo de gobierno ha incurrido en incumplimientos graves y reiterados de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, comprometiendo de forma directa la viabilidad económica de la Hacienda municipal de acuerdo con los informes emitidos por la Intervención Municipal, órgano de control interno encargado de velar por la legalidad económico-financiera. Los hechos descritos no constituyen incidencias aisladas, sino la manifestación de una gestión económica estructuralmente deficiente, caracterizada por la ausencia de planificación, el uso inadecuado de instrumentos excepcionales y el incumplimiento reiterado de las obligaciones legales. Esta situación compromete gravemente el interés general, limita la capacidad futura de financiación del Ayuntamiento y pone en riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales, pudiendo incluso afectar al cumplimiento de obligaciones básicas como el abono de las nóminas del personal municipal, lo que supondría un escenario de extrema gravedad institucional.

El Ayuntamiento ha encadenado varios ejercicios marcados por dificultades presupuestarias y situaciones de déficit que reflejan una gestión carente de rigor y previsión. Esta deriva ha comprometido gravemente la estabilidad económica municipal, limitando su capacidad de inversión y condicionando el desarrollo de proyectos estratégicos.

El incremento del endeudamiento y la consiguiente obligación de presentar un Plan Económico Financiero (PEF) ante el Ministerio de Hacienda supone, en la práctica, una restricción severa de la autonomía municipal. Este escenario no solo limita la ejecución de políticas públicas, sino que también hipoteca el futuro de la ciudad al reducir su margen de maniobra en un momento crucial.

Las políticas sociales, educativas, sanitarias y de acceso a la vivienda han perdido peso, intensidad y eficacia. La falta de iniciativas en vivienda accesible, la insuficiente atención a los servicios públicos esenciales y la ausencia de una estrategia social integral evidencian un modelo agotado y sin capacidad de respuesta.

Todo ello ocurre en un momento especialmente decisivo. Cartagena dispone de un potencial extraordinario. Su tejido industrial, su puerto estratégico, su riqueza patrimonial, su capacidad turística y su posición clave en el desarrollo regional la sitúan en una posición privilegiada para liderar el crecimiento económico y social de la Región. Sin embargo, este potencial permanece en gran medida infrautilizado por la falta de visión y liderazgo del actual gobierno municipal de Partido Popular y Vox.

La situación actual no puede entenderse únicamente como una crisis de gestión, sino como una crisis de proyecto.

En este contexto, la presentación de una moción de censura no solo es legítima desde el punto de vista democrático, sino que se convierte en una herramienta necesaria para desbloquear la situación institucional. Es el instrumento que permite abrir una nueva etapa basada en la estabilidad, la responsabilidad y el compromiso con el progreso de Cartagena.

Cartagena no puede permitirse seguir paralizada. Es el momento de actuar con determinación, de asumir responsabilidades y de construir una alternativa que devuelva a la ciudad el pulso, la ambición y el liderazgo que merece.

La causa de esta situación, y la decadencia a la que nos conduce, es el resultado de la incapacidad y el sectarismo de los políticos populares que venimos padeciendo. Sin interlocutores en el Gobierno de España y sumisos al gobierno de San Esteban, a los que únicamente tienen como garantes de su propia permanencia personal, el Gobierno de Noelia Arroyo, tras más de cinco años en el cargo, no ha cumplido ni uno solo de los compromisos contraídos con los ciudadanos.

Los concejales que suscribimos esta moción de censura tenemos muy presente que el momento actual es especialmente grave y que estamos en un punto de inflexión que, de no revertirse, va a conducir a Cartagena a la ruina y a una decadencia que costará décadas superar.

Desde múltiples lugares de nuestro municipio, vecinos, sindicatos, empresas e instituciones sociales de todo tipo nos vienen pidiendo que seamos capaces de revertir esta situación, anteponiendo el futuro de Cartagena.

Es urgente recuperar un gobierno que ponga en el centro de su actividad servir a los cartageneros, con capacidad de diálogo e interlocución, que se ocupe de mejorar los servicios públicos, garantía de una igualdad real entre los ciudadanos, y de exigir las infraestructuras e inversiones que necesitamos.

Cartagena precisa un gobierno que sea capaz de ser escuchado donde se toman las decisiones, que consiga que concurra en igualdad de condiciones con otros municipios y de demandar con firmeza las inversiones a las que tenemos derecho.

Todos los concejales que suscribimos este documento consideramos que la incapacidad del gobierno de la señora Arroyo está sobradamente acreditada, siendo necesario un cambio de rumbo para lograr los objetivos que Cartagena necesita y que nuestros vecinos merecen, por lo que, asumiendo la responsabilidad que adquirimos con ellos en las últimas elecciones municipales, planteamos esta moción de censura como un legítimo instrumento para su consecución.

En base a lo expuesto y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el art 197 de la Ley 5/1985, de 19 de abril, del Régimen Electoral General;

SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por propuesta de MOCIÓN DE CENSURA contra la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Noelia María Arroyo Hernández, suscrita por los catorce concejales abajo firmantes y que suponen la mayoría absoluta legal de esta Corporación, proponiendo como candidato a Alcalde al concejal Jesús Giménez Gallo, dando lugar a los trámites legalmente previstos y quedando automáticamente convocado el Pleno para su votación a las 12 horas del décimo día hábil desde su registro.

En Cartagena, a 18 de mayo de 2026.

Firmantes

Fdo. Jesús Giménez Gallo.

Fdo. Isabel García García.

Fdo. María de las Mercedes Graña Moria.

Fdo. Juan José López Escolar.

Fdo. Enrique Pérez Abellán.

Fdo. María Antonia Pérez Galindo.

Fdo. Ricardo Segado García.

Fdo. Beatriz Sánchez del Álamo.

Fdo. Diego José Salinas Hernández.

Fdo. Manuel Torres García.

Fdo. Fulgencio Soto Suárez.

Fdo. Isabel María Andreu Bernal.

Fdo. Pedro Contreras Fernández.

Fdo. Juan Pedro Torralba Villada.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CANDIDATO A ALCALDE

Jesús Giménez Gallo, cumpliendo con lo previsto en el art. 197.1.a) de la Ley 5/1985, de 19 de abril, del Régimen Electoral General, ACEPTA de forma expresa su designación como candidato a Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena que se propone en esta moción de censura.

Fdo. Jesús Giménez Gallo.

LEGITIMACIÓN DE FIRMAS

Asiento número 36 del libro indicador.

Don Jesús Giménez Gallo.

Doña Isabel García García.

Doña María de las Mercedes Graña Moria.

Don Juan José López Escolar.

Don Enrique Pérez Abellán.

Doña María Antonia Pérez Galindo.

Don Ricardo Segado García.

Doña Beatriz Sánchez del Álamo.

Don Diego José Salinas Hernández.

Don Manuel Torres García.

Don Fulgencio Soto Suárez.

Doña Isabel María Andreu Bernal.

Don Pedro Contreras Fernández.

Don Juan Pedro Torralba Villada.

En Cartagena, a 18 de mayo de 2026.