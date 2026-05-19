Cartagena acelera su transformación turística, industrial y urbana

El gobierno de Noelia Arroyo ha situado la transformación urbana y económica de Cartagena entre los ejes principales de su acción municipal. La estrategia une la apertura de la ciudad hacia el puerto, el refuerzo del turismo patrimonial, el impulso a la industria y la tecnología y la modernización de servicios públicos esenciales, desde la seguridad hasta la movilidad y la accesibilidad. El resultado es una agenda de ciudad que actúa sobre el litoral, el casco histórico, los barrios, las diputaciones y los espacios industriales.

El turismo mantiene como soporte una agenda arqueológica y cultural de largo recorrido. El Anfiteatro Romano es una de las actuaciones centrales de ese proceso. Su recuperación permitirá ampliar el circuito de grandes monumentos de la ciudad y reforzar la lectura histórica del entorno del Cerro de la Concepción, donde ya conviven restos de distintas etapas. La intervención tiene valor arqueológico, turístico y urbano, porque no solo persigue excavar y consolidar estructuras, sino integrar el monumento en un itinerario comprensible para el visitante y útil para la ciudad. La recuperación del Anfiteatro añadirá un nuevo hito a la Cartagena romana y completará el relato que ya sostienen el Teatro Romano, el Barrio del Foro, la Casa de la Fortuna y otros espacios visitables.

A esa línea se suma el pórtico del Teatro Romano, que completa la lectura del gran monumento cultural de Cartagena, y la futura apertura de la Casa Natal de Isaac Peral, llamada a reforzar el producto Cartagena Ciudad de Submarinos. Esta marca enlaza la memoria científica de Peral, la tradición naval, la Armada, Navantia y el futuro museo del Tonina. La ciudad construye así un producto turístico propio, basado en hechos diferenciales y no en una oferta genérica.

El eje Puerto-Ciudad concentra algunas de las actuaciones de mayor alcance. La remodelación de la fachada marítima busca convertir el frente del casco histórico en una zona de estancia, actividad cultural y oferta hostelera, con una conexión más directa entre la ciudad y la dársena. La actuación completa la recuperación de espacios portuarios para el uso ciudadano y refuerza la relación entre el centro y el mar, una de las grandes aspiraciones urbanas de Cartagena.

En Santa Lucía, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria prevén más de dos hectáreas de plazas y zonas ajardinadas para recuperar la relación del barrio con el mar, ordenar sus accesos y mejorar la continuidad urbana. La operación tiene una dimensión social y urbana, porque incorpora a Santa Lucía a la transformación del frente marítimo y evita que la apertura al puerto quede limitada al centro histórico.

La integración avanza también hacia levante y poniente. En levante, la Batería de San Leandro y la senda peatonal hasta Cala Cortina conectan patrimonio militar, paisaje litoral y uso ciudadano. En poniente, el proyecto del Espalmador, la conexión con el Faro de Navidad y la futura zona museística en los túneles de submarinos, con el Tonina como referencia, amplían el relato de Cartagena como ciudad naval, portuaria y patrimonial. Ese frente permite unir memoria militar, divulgación científica, turismo cultural y nuevos espacios para visitantes y empresas.

Acto de cesión del submarino Tonina. / Ayto. Cartagena

La incorporación de Galeras al patrimonio municipal abre una nueva etapa en la relación de Cartagena con sus montes y su patrimonio defensivo. La adquisición a Defensa de más de 90 hectáreas incorpora al municipio el castillo, las baterías de Fajardo, La Podadera y el Collado, además del entorno del Fuerte de Navidad. El objetivo municipal es convertir este espacio en una gran zona verde periurbana, con renaturalización, recorridos públicos y nuevos usos compatibles con su valor histórico y ambiental. Galeras puede convertirse en un gran mirador natural sobre la bahía y en una pieza de conexión entre puerto, ciudad, litoral y patrimonio militar.

La transformación empresarial se apoya también en la formación y en la especialización industrial. CAETRA ha colocado a Cartagena en el ámbito de las tecnologías duales, la defensa y la seguridad, con ayudas, programas de aceleración y jornadas empresariales. El antiguo Mercado Gisbert incorpora el Centro Nube y albergará el Espacio Dato, vinculados a formación digital, ciberseguridad y apoyo a empresas. En Los Camachos, Conténtpolis se prepara para albergar un hub de tecnologías de la energía y el medio ambiente. La combinación de suelo, formación, tecnología y relación con la industria de defensa refuerza la posición de Cartagena en sectores de alto valor añadido.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana ha sido diseñado para respaldar esas estrategias y actuará como herramienta económica y territorial incorporando más suelo productivo, más capacidad para captar empresas, más actividad turística ordenada y una ciudad mejor conectada con su patrimonio, su litoral y sus zonas de empleo.

Prevé suelo para más de 120.000 viviendas y una ampliación del suelo industrial hasta los 10 millones de metros cuadrados. En turismo, el PGOU ordena el crecimiento con criterios de mayor calidad urbana e incentiva el uso hotelero con hasta un 35% más de edificabilidad cuando suelo residencial pase a uso hotelero. El planeamiento actúa así como herramienta económica y territorial: más suelo productivo, más capacidad para captar empresas, más actividad turística ordenada y una ciudad mejor conectada con su patrimonio, su litoral y sus zonas de empleo.

Movilidad y accesibilidad completan esa agenda de modernización. El Plan CarthaGO suma inversiones en carriles bici, Espacio Algameca y nuevos itinerarios urbanos, mientras la red ciclable alcanza 35 kilómetros y el servicio de bicicleta eléctrica figura entre los proyectos previstos. La mejora de la accesibilidad ha recibido reconocimientos nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables y el Premio Reina Letizia de Accesibilidad y Diseño Universal por Cartagena Inclusiva. Estos proyectos buscan una ciudad más cómoda para peatones, usuarios del transporte público, ciclistas y personas con movilidad reducida.

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En seguridad, el gobierno municipal ha reforzado plantilla, mandos y medios técnicos. La Policía Local cuenta con unidad de drones, unidad canina, nuevos cuarteles en Cuesta Blanca y Los Dolores, La Aljorra en proyecto y una red de videovigilancia que supera las 300 cámaras. El despliegue busca acercar el servicio a barrios y diputaciones y mejorar la respuesta en un municipio extenso, con población dispersa y necesidades distintas en el casco urbano, la costa y el área rural.