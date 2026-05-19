Arroyo acusa a PSOE, MC y ediles de Vox de “tomar como rehén” a Cartagena con la moción de censura

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reaccionó este martes con dureza a la moción de censura que acaban de presentar PSOE, MC y concejales de Vox contra su gobierno municipal. La regidora popular aseguró sentirse “apenada” y “sorprendida” por una iniciativa que, a su juicio, “no beneficia a nadie” y que no está pensada para mejorar la situación del municipio, sino para frenar un Ayuntamiento que, defendió, “va bien”.

Arroyo compareció ante los medios en el marco del III Foro de Municipalismo organizado por La Opinión y Prensa Ibérica, donde tenía previsto intervenir para exponer su modelo de ciudad. Sin embargo, la actualidad política municipal centró buena parte de sus declaraciones. La alcaldesa insistió en que Cartagena atraviesa una “segunda gran transformación” y defendió la estabilidad de su gobierno, la aprobación de presupuestos y la captación de cerca de 50 millones de euros en financiación para inversiones.

Frente a ello, calificó la moción como “una amalgama” de concejales de distintos partidos unidos, según dijo, por “sus propios intereses y sus propios cálculos”. “Han decidido bloquear el Ayuntamiento y bloquear un año de legislatura por intereses partidistas, poniendo de rehenes a los cartageneros”, afirmó.

La alcaldesa cargó especialmente contra el PSOE, al que acusó de estar dispuesto a “aliarse con Vox” para alcanzar el gobierno municipal. “Se comprueba que el Partido Socialista de Pedro Sánchez es capaz de aliarse con concejales que se presentaron bajo las siglas de Vox y que están dispuestos a llegar al Ayuntamiento de Cartagena a cualquier precio”, señaló. Para Arroyo, la moción supone “un asalto al Ayuntamiento de Cartagena por intereses partidistas”.

La regidora cuestionó también el programa común de los grupos firmantes y se preguntó “qué tienen en común” PSOE, MC y los ediles procedentes de Vox". En su opinión, la operación carece de proyecto y de tiempo real para ejecutarlo antes de las próximas elecciones. “Ni tienen programa común, ni tienen tiempo para ejecutar ningún programa. Es imposible que esto salga bien”, sostuvo.

Arroyo advirtió de que la moción abriría una etapa de “caos, bloqueo, parálisis, bronca y enfrentamiento”, una situación que comparó con la etapa de gobierno compartido entre MC y PSOE hace ocho años. “Fueron años perdidos”, dijo, antes de insistir en que su gobierno ha trabajado durante dos legislaturas para “dar estabilidad al municipio”.

La alcaldesa también se refirió a Beatriz Sánchez del Alamo, la edil de Vox que, según explicó, sigue formando parte de su gobierno pese a haber firmado la moción. Arroyo aseguró que no ha firmado ningún decreto de cese y que le ha pedido hablar antes de tomar una decisión irreversible. “Te estás haciendo una moción a ti misma”, relató que le trasladó, al recordar que continúa siendo concejal de área del Ayuntamiento.

La dirigente popular enmarcó la crisis en los problemas internos de Vox y aseguró que ella “no puede entrar” en las discrepancias internas de otro partido. No obstante, insistió en que la consecuencia principal la pagarán los vecinos. “A mí me duele de verdad por Cartagena”, afirmó. “Esta no es una moción porque las cosas vayan mal, para que las cosas vayan mejor. Esta es una moción porque las cosas van bien para que vayan peor”.

Arroyo dejó abierta la posibilidad de que la situación pueda revertirse antes de la votación, aunque reconoció que su margen de actuación es limitado. “Yo llego hasta donde llego”, señaló, tras recordar que el PP fue la lista más votada en 2023 y que el pacto con Vox se firmó, según defendió, para garantizar “estabilidad, presupuestos y bajada de impuestos”.

La alcaldesa concluyó que la moción responde a un único objetivo común: desalojarla de la Alcaldía. “Solo lo hacen para ir contra una rival”, afirmó. “Es una triste noticia. Vamos a tener un año de parálisis, un año de lío, un año de caos, un año de bronca y un año de enfrentamiento”.

Marcos Ortuño junto Noelia Arroyo, frente a los medios antes del inicio del III Foro Municipalismo / Juan Carlos Caval

Ortuño califica de "indigna y vergonzosa" la moción de censura

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha calificado la iniciativa como "indigna" y "vergonzosa", además de un "experimento político" que, a su juicio, perjudica a los ciudadanos de Cartagena.

Ortuño, ha dicho a los periodistas antes de participar en el III Foro Municipalismo, que se trata de una operación "a la desesperada" contra el gobierno local de Noelia Arroyo, al que ha definido como estable y en funcionamiento.

También ha afirmado que la moción responde a una "amalgama de intereses personales" y ha cuestionado la coherencia del PSOE en relación con el transfuguismo y la posibilidad de gobernar sin haber ganado las elecciones.

En su opinión, un eventual nuevo ejecutivo municipal podría generar "caos, improvisación y desgobierno", afectando a proyectos estratégicos de la ciudad.