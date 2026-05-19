Antelo: "El PSOE no debe entrar en el Ayuntamiento de Cartagena"

José Ángel Antelo, exlíder regional de Vox, ha reaccionado este martes a la moción de censura registrada en Cartagena por MC, PSOE y Sí Cartagena, con el apoyo de los concejales no adscritos de su antigua formación, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

Antelo ha cargado contra la dirección de Vox y ha vinculado la situación abierta en Cartagena con la crisis interna que atraviesa el partido en la comunidad. “Desde hace dos meses y medio Vox es un partido absolutamente impredecible y que cada día, por desgracia, tiene menos credibilidad en la Región de Murcia”, ha señalado.

El exdirigente de Vox ha recordado además que el portavoz de MC ya habló hace casi un año de contactos con la formación para una posible moción de censura. A su juicio, lo ocurrido ahora resulta “realmente preocupante” porque supone abrir la puerta al PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena: "No debe entrar en el Ayuntamiento de Cartagena".

“Yo con el sanchismo, con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista, no voy a ningún lado”, ha afirmado Antelo, que ha añadido que ese escenario “no es bueno para Cartagena, ni para la Región, ni para España”.

La moción de censura llega después de que la crisis de Vox en Cartagena dejara al Gobierno municipal en minoría. Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, elegidos en la candidatura de Vox, pasaron al grupo de no adscritos y ahora respaldan la iniciativa de MC, PSOE y Sí Cartagena contra Arroyo.

Antelo sostiene que las circunstancias internas de Vox han sido determinantes para que la moción haya podido prosperar. “Creo que las circunstancias que se han dado en Vox han propiciado la moción de censura y los cartageneros tomarán buena nota de ello”, ha indicado.

En su valoración, también ha apuntado a los problemas acumulados dentro del grupo municipal de Vox en Cartagena. Según Antelo, hubo “más de 600 firmas” de vecinos que pedían el cese del portavoz municipal porque, según ha dicho, “no atendía sus peticiones”. También ha asegurado que “innumerables asociaciones de vecinos” solicitaron ese relevo por registro.

El exlíder regional de Vox ha situado el origen del conflicto en una falta de cohesión interna desde el inicio del mandato. Ha recordado que Diego Salinas fue el número uno de Vox en Cartagena, mientras que la portavocía recayó en Gonzalo López Pretel, una decisión que, según Antelo, fue adoptada por la organización nacional. “Desde el principio hubo problemas”, ha afirmado, antes de añadir que esa situación “ha ido generando un caldo de cultivo a lo largo del tiempo”.