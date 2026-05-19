Ana Belén Castejón carga contra la moción en Cartagena: “No puedo avalar esta decisión”

La que fuera alcaldesa de Cartagena con el PSOE entre 2017 y 2021, Ana Belén Castejón, actualmente en Sí Cartagena, se ha manifestado en contra de la decisión de su compañero de partido, Juan Pedro Torralba, de apoyar la moción de censura contra Noelia Arroyo.

Castejón, secretaria general de la formación, ha compartido en redes sociales su "profunda decepción" ante la iniciativa de parte de la oposición en el consistorio cartagenero.

"No puedo avalar una decisión que considero equivocada y tomada a destiempo", ha explicado después de asegurar que el apoyo de Torralba, único concejal del partido en el consistorio, a esta iniciativa se ha llevado a cabo "sin contar con quienes formamos parte esencial" de Sí Cartagena y "sin el mínimo ejercicio de reflexión colectiva que merece una decisión de esta magnitud".

Al hilo, ha incidido en que su formación "nació para defender Cartagena por encima de cualquier interés partidista, no para servir de muleta a nadie ni diluirse en operaciones alejadas del sentido común".

Para Castejón la política "debe construirse desde la responsabilidad, la coherencia y el respeto a los ciudadanos", por lo que considera que una moción de censura "no puede convertirse en un reparto de sillones ni en una suma improvisada de intereses incompatibles". "Los ciudadanos no votaron un 'pacto Frankenstein'", ha apostillado.

Por este motivo, para la exalcaldesa, "no es el momento, ni la forma, ni el fondo" ya que considera que la ciudad necesita "estabilidad, serenidad y gestión" a menos de un año de las elecciones.

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Asimismo, ha insistido en que esta es una "operación improvisada, sin proyecto común y sostenida únicamente por intereses conyunturales". "La política necesita más altura y menos ansiedad por ocupar cargos. Así no", ha concluido.