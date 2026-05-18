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Salinas y Sánchez del Álamo se suman a MC, PSOE y Sí Cartagena para presentar una moción de censura a Arroyo

Buscan poner fin "al desgobierno y a la falta de proyecto del actual Ejecutivo municipal"

Noelia Arroyo, durante un pleno del Ayuntamiento

Noelia Arroyo, durante un pleno del Ayuntamiento / Ivan urquizar

Juana Martínez

Juana Martínez

Los grupos municipales de Movimiento Ciudadano de Cartagena, PSOE y Sí Cartagena han registrado hoy, 18 de mayo, una Moción de Censura para "poner fin al desgobierno y a la falta de proyecto del actual Ejecutivo municipal".

"La decisión llega tras meses de creciente tensión en el Ayuntamiento, especialmente después de que el Gobierno se haya ido descomponiendo por la división interna de sus miembros, la creciente tensión económica por la nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro", señalan en un comunicado las tres formaciones.

Asimismo, apuntan que "la inestabilidad política y económica ha llevado a los grupos de la oposición a unificar sus fuerzas para presentar una alternativa seria, progresista y real para el municipio".

La parte más relevante es que la moción de censura cuenta con el apoyo de los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez.

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Salinas anunció su salida del Gobierno local el pasado jueves, tal y como adelantó La Opinión, tras "una profunda reflexión personal y política motivada por discrepancias con la línea de actuación y las dinámicas internas que se vienen produciendo en el seno del Gobierno municipal".

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