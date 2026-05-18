Polémica
Salinas y Sánchez del Álamo se suman a MC, PSOE y Sí Cartagena para presentar una moción de censura a Arroyo
Buscan poner fin "al desgobierno y a la falta de proyecto del actual Ejecutivo municipal"
Los grupos municipales de Movimiento Ciudadano de Cartagena, PSOE y Sí Cartagena han registrado hoy, 18 de mayo, una Moción de Censura para "poner fin al desgobierno y a la falta de proyecto del actual Ejecutivo municipal".
"La decisión llega tras meses de creciente tensión en el Ayuntamiento, especialmente después de que el Gobierno se haya ido descomponiendo por la división interna de sus miembros, la creciente tensión económica por la nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro", señalan en un comunicado las tres formaciones.
Asimismo, apuntan que "la inestabilidad política y económica ha llevado a los grupos de la oposición a unificar sus fuerzas para presentar una alternativa seria, progresista y real para el municipio".
La parte más relevante es que la moción de censura cuenta con el apoyo de los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez.
Salinas anunció su salida del Gobierno local el pasado jueves, tal y como adelantó La Opinión, tras "una profunda reflexión personal y política motivada por discrepancias con la línea de actuación y las dinámicas internas que se vienen produciendo en el seno del Gobierno municipal".
- Chicote, devastado tras el incendio del ZM Isla del Ciervo en La Manga: 'Un abrazo enorme a todo el equipo
- Diego Salinas rompe con el Gobierno de Cartagena y se pasa a la oposición dejando a Noelia Arroyo en minoría
- Fallece Joaquín Barberá, referente en la defensa de las personas con discapacidad en la Región
- La Justicia exonera penalmente a Cartagena Parque por los suelos contaminados de Torreciega
- Las piscinas e instalaciones deportivas de Los Canales estarán abiertas este verano en Cartagena
- La antigua lonja de Cartagena
- Piden reconocer de utilidad pública la mejora de la red eléctrica en La Asomada para expropiar 16 fincas
- El velero autónomo Jaloque ya flota en Cartagena rumbo a la Micro Ruta de la Sal