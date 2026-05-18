Comercio
Mercadona abrirá su nuevo supermercado en Cartagena el 1 de junio en Cabo de Palos
La nueva superficie comercial mantendrá medio centenar de empleos fijos
El nuevo supermercado de Mercadona en Cabo de Palos abrirá sus puertas el próximo 1 de junio, según se anunció en la reunión mantenida entre la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la directora de Relaciones Externas de la compañía en la Región de Murcia, Ana Belén Martínez.
La primera edil destacó la importancia de esta actuación para el municipio, indicando que “esta inversión es excelente para Cartagena y, especialmente, para Cabo de Palos. No solo refuerza la oferta comercial de la zona, sino que también garantiza el mantenimiento del empleo y crea nuevas oportunidades”.
La regidora municipal subrayó el impacto dinamizador que tendrá el nuevo supermercado, porque “el proyecto va a actuar como un auténtico polo de atracción y dinamización comercial para todo el entorno. No se trata únicamente de un impulso durante la temporada de verano, sino de una infraestructura que contribuirá a la actividad económica y al empleo estable durante todo el año”.
Por su parte, la responsable regional de la compañía aseguró que la apertura del nuevo centro garantiza la continuidad de la plantilla fija del actual supermercado, compuesta por alrededor de medio centenar de trabajadores, que serán trasladados a estas nuevas instalaciones.
Arroyo explicó que el proyecto ha tenido en cuenta la convivencia con el mercadillo semanal de la zona, lo que ha implicado una reordenación del entorno.
A la reunión también asistieron la Gerente de Licencias de Mercadona, Juani Cano, y el concejal del Área de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega.
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