Un informe pericial alerta de metales pesados en polvo de viviendas y calles de Los Mateos en Cartagena

Un dictamen pericial preliminar, emitido con carácter urgente en mayo de 2026, advierte de la presencia de metales pesados y metaloides en polvo recogido tanto en el interior de una vivienda como en viales del entorno de Los Mateos, en Cartagena. Las muestras fueron recogidas en zonas contiguas a la parcela municipal contaminada.

El informe fue solicitado por la Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la Plataforma de Suelos Contaminados, que lleva años demanandado la limpieza y una solución para las zonas contaminadas del municipio.

El estudio se basa en tres muestras compuestas, cada una formada por cinco submuestras, tomadas el 10 de abril de 2026 del polvo interior de una vivienda, recogido en cocina, sala de estar-comedor y dormitorio; del polvo depositado por arrastres en la calle Travesía a Comercio y del polvo depositado sobre una calle en Travesía a Sol.

Los análisis fueron realizados por AGQ Labs mediante técnica ICP-MS, para detectar elementos como antimonio, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, talio, uranio y zinc.

El punto con concentraciones más elevadas es en la calle Travesía a Sol, donde el informe recoge valores especialmente altos de Plomo con 55.673 mg/kg, Zinc con 30.528 mg/kg, Arsénico con 2.888 mg/kg, Antimonio con 2.823 mg/kg, Cadmio con 2.507 mg/kg, Mercurio con 565 mg/kg y Talio con 149 mg/kg.

Según la comparación realizada con los niveles de referencia usados en el expediente, esta muestra supera esos valores en 4.178 veces para cadmio, 1.294 veces para plomo, 403 veces para mercurio, 318 veces para zinc, 240 veces para arsénico y 2.823 veces para antimonio.

Desde el punto de vista sanitario, el hallazgo más relevante es la presencia de metales y metaloides en polvo interior de la vivienda, "por tratarse de una matriz móvil, transferible y susceptible de exposición cotidiana", señala el informe. El polvo puede adherirse a piel, cabello, ropa, calzado, textiles y juguetes; depositarse sobre alimentos, vajilla, encimeras y útiles culinarios; y resuspenderse durante la actividad doméstica ordinaria. Las vías de exposición materialmente relevantes y reconocidas en evaluación de riesgos son la inhalación de partículas resuspendidas, la ingestión incidental, el contacto dérmico y la transferencia mano‐boca, con especial relevancia en menores, según se enumera en el documento.

En esa muestra interior se detectaron, entre otros Zinc con 9.175 mg/kg, Plomo con 278 mg/kg, Cobre con 54,5 mg/kg, Arsénico con 24 mg/kg, Cadmio con 2 mg/kg y Antimonio con 4,1 mg/kg. El informe señala que el polvo interior supera los niveles de referencia en 95,6 veces para zinc, 6,5 veces para plomo, 4,1 veces para antimonio, 3,3 veces para cadmio, 2,4 veces para cobre y 2 veces para arsénico.

Las medidas cautelares propuestas en el documento, firmado por tres profesionales, se ordenan conforme a una jerarquía preventiva, estando en primer lugar la protección inmediata de la población más expuesta, seguida de la limpieza especializada de viviendas y viales, el control de focos emisores y materiales contaminados, el confinamiento de superficies y acopios, hacer otro muestreo complementario, pedir información sanitaria y realizar una eventual biomonitorización o cribado sanitario en la población vulnerable.

En Travesía a Comercio, la muestra de polvo por arrastres sobre vial arrojó Plomo con 413 mg/kg, Zinc con 620 mg/kg, Arsénico con 77,1 mg/kg, Antimonio con 6,1 mg/kg, con Cadmio: 1,3 mg/kg y Cobre con 47,7 mg/kg. En este punto, las superaciones alcanzan 9,6 veces para plomo, 6,5 veces para zinc, 6,4 veces para arsénico, 6,1 veces para antimonio, 2,2 veces para cadmio y 2,1 veces para cobre.

Los peritos consideran que la situación descrita "constituye una alerta ambiental y sanitaria preliminar que exige la adopción inmediata de medidas cautelares de reducción de exposición, especialmente en viviendas colindantes y en espacios frecuentados por menores".

Como medida de máxima cautela sanitaria, el dictamen plantea "la reubicación temporal y preventiva de los vecinos de las viviendas colindantes más expuestas a los focos de emisión y depósito de polvo contaminado en la parcela municipal de Los Mateos".

Esta actuación se dirigiría especialmente a los domicilios más próximos a la parcela o a los puntos donde se han identificado residuos, sobre todo cuando exista presencia visible o recurrente de polvo en el interior o residan menores, embarazadas, personas mayores, enfermos respiratorios, personas con patologías crónicas o vecinos que pasen mucho tiempo en casa.

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Los peritos precisan que no se trata de evacuar de forma generalizada la barriada, sino de una medida selectiva, temporal y revisable, que debería mantenerse "hasta que se realicen la limpieza especializada de las viviendas afectadas, la limpieza segura de viales y accesos, el control o confinamiento de los focos emisores y acopios contaminados, y una verificación analítica que confirme una reducción efectiva de la exposición en los domicilios y su entorno inmediato", concluyen.