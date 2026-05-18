La Hacienda Los Vidales en Cartagena entra en la Lista Roja de Hispania Nostra

La Hacienda Los Vidales, situada en Cartagena y también conocida como casa de Juan Bolea, ha sido incluida en la Lista Roja de Hispania Nostra por las actuaciones realizadas desde 2025, que "han supuesto la eliminación o alteración de numerosos elementos arquitectónicos que fundamentaron su catalogación".

El inmueble, construido en la primera mitad del siglo XX, forma parte del patrimonio civil y de la arquitectura vernácula de la Región de Murcia.

La finca está protegida con Grado 3 en el Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena y es de propiedad pública, vinculada actualmente a Adif.

Con este nuevo caso, la Región de Murcia alcanza los 74 bienes incluidos en la Lista Roja, "un dato que evidencia la fragilidad de una parte relevante del patrimonio murciano, especialmente en entornos donde el abandono, la falta de uso y el paso del tiempo aceleran la pérdida de elementos históricos de gran valor social y cultural".

Su incorporación forma parte de la última actualización de este catálogo, en la que Hispania Nostra ha añadido 5 nuevos bienes localizados en la Región de Murcia, Asturias Andalucía y Aragón.

Obras recientes

La Hacienda Los Vidales es una finca rústica cuya edificación principal presenta una cubierta a doble vertiente y se organiza en torno a una torre central de planta cuadrada.

La fachada principal, de paramentos enfoscados y composición sencilla, se estructura en tres ejes verticales, con el acceso en el eje central y balcones exentos con antepechos metálicos en los laterales.

El conjunto cuenta también con vanos laterales, una terraza accesible protegida por pilastras unidas mediante antepechos metálicos y construcciones de una sola planta adosadas a ambos lados de la vivienda, que dan lugar a amplias terrazas laterales.

En 2017, en el marco de la planificación del proyecto de Alta Velocidad Murcia-Cartagena y a solicitud de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, el Estado asumió el compromiso de respetar las edificaciones con protección especial de patrimonio cultural afectadas por el trazado ferroviario.

Sin embargo, en 2023, el inmueble fue incluido en el expediente de expropiación forzosa promovido por ADIF-Alta Velocidad dentro del Proyecto de Plataforma de Alta Velocidad Murcia-Cartagena, en el tramo Torre Pacheco-Cartagena.

Actualmente, "el riesgo se concentra en las actuaciones y obras realizadas desde 2025, que han comprometido gravemente la integridad del conjunto y la efectividad real de la protección de la que goza".

Su inclusión en la Lista Roja busca alertar sobre la necesidad de garantizar la conservación de sus valores patrimoniales y evitar que continúe la pérdida de elementos arquitectónicos protegidos.

Con las nuevas inclusiones de esta semana, la Lista Roja de Hispania Nostra alcanza los 1.618 bienes en riesgo en toda España.

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La Lista Roja es una herramienta de participación social impulsada por Hispania Nostra para identificar y visibilizar elementos del patrimonio español que se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Su objetivo es generar conciencia pública y movilizar a administraciones, propietarios y ciudadanía para promover actuaciones que permitan conservar, restaurar y devolver estos bienes a la sociedad.