MC exige la rehabilitación urgente de la Casa del Niño ante su grave deterioro

MC vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de la rehabilitación integral de la Casa del Niño de Cartagena. La formación liderada por Jesús Giménez Gallo exige actuaciones urgentes que garanticen la seguridad del alumnado, del personal docente y la conservación de uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio modernista de Cartagena.

"También solicitaremos una inspección técnica urgente del inmueble y la ejecución inmediata de medidas provisionales que eviten nuevos desprendimientos y riesgos estructurales", según el concejal de MC Cartagena Ricardo Segado.

MC impulsó la protección legal del edificio como Bien de Interés Cultural, a través de una iniciativa en el Pleno del 30 de diciembre de 2016, solicitando a la Comunidad que procediera a la incoación del expediente administrativo para la declaración del complejo arquitectónico como Bien de Interés Cultural (BIC), de acuerdo a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español. "Mientras, otros querían utilizarlo para intereses ajenos a la comunidad educativa y al patrimonio de Cartagena", destaca Segado.

"Lo defendimos de la especulación y de quienes querían apropiarse de él, pero hay algo de lo que no hemos podido protegerlo: del abandono institucional y de gobiernos que han preferido hacerse fotos y anunciar proyectos antes que actuar de verdad", señala.

Deterioro progresivo y preocupación de las familias

La formación cartagenerista recuerda que el inmueble, obra de Víctor Beltrí y sede del CEIP Hermanos San Isidoro y Santa Florentina, continúa sufriendo un deterioro progresivo pese a los continuos anuncios realizados durante años por las distintas administraciones.

Los recientes desprendimientos en la fachada, las zonas apuntaladas y valladas, las humedades y el mal estado de numerosos elementos arquitectónicos han incrementado la preocupación de las familias y del AMPA del centro, que llevan años reclamando soluciones definitivas. "Hoy seguimos viendo desprendimientos, apuntalamientos y familias preocupadas mientras niños pequeños estudian aquí cada día. Y esto ya no va de política. Va de proteger a nuestros hijos, nuestro patrimonio y nuestro futuro", afirma Segado.

Por ello, MC considera "perfectamente comprensible" el paso al frente dado por el AMPA y reclama a la Consejería de Educación que priorice de manera inmediata la contratación y ejecución de las obras para la rehabilitación integral del edificio. "Cartagena no puede acostumbrarse a vivir entre ruinas, vallas y promesas", concluye el edil.

Rehabilitación anunciada en 2024

Cabe recordar que en diciembre de 2024 el consejero de Educación, Víctor Marín, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, anunciaron la licitación de la redacción del proyecto de rehabilitación integral de la Casa del Niño.

Según explicaron en su momento, las labores tendrán un coste de unos 3,1 millones de euros. En la Casa del Niño está una parte de las unidades docentes del San Isidoro y Santa Florentina, en concreto Educación Infantil.

La rehabilitación afectará a todos los edificios de la Casa del Niño, ubicado entre las calles Tolosa Latour, Real, Jabonerías y Licenciado Cascales.

Las obras incidirán sobre la estructura, las instalaciones, los acabados, la cubrición, la carpintería, la fachada del módulo norte y la adecuación de varios espacios en el resto de módulos, como el sur, donde se creará un comedor en la planta baja, conforme a las peticiones de los padres.

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La Casa del Niño es un conjunto arquitectónico formado por varias edificaciones independientes, de distintas épocas protegidas por su valor cultural, por lo que la rehabilitación se llevará a cabo respetando íntegramente las edificaciones originales y los espacios exteriores.