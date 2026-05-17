Fallece Joaquín Barberá, referente en la defensa de las personas con discapacidad en la Región

Joaquín Barberá, expresidente de Plena Inclusión e Hijo Adoptivo de la ciudad de Cartagena, a la que ha estado estrechamente ligado durante toda su vida, falleció este domingo a los 74 años, según informó el Ayuntamiento de Cartagena.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha trasladado sus condolencias a la familia y a ASTUS, entidad a la que Barberá dedicó buena parte de su vida. “Hemos perdido a Joaquín Barberá, una persona buena, cercana y entregada a los demás. Cartagena siempre le estará agradecida por su defensa de las personas con discapacidad y por el apoyo que dio a tantas familias desde ASTUS”, ha señalado Arroyo.

Arroyo ha recordado además que Barberá, nacido en Murcia en 1946, “fue un ejemplo en toda España por su visión para construir una red de protección integral que acompañara a las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida, favoreciera su autonomía y abriera más oportunidades para ellas y para sus familias”. La alcaldesa ha expresado también su “cariño y abrazo a su familia, a toda la familia de ASTUS y a todos los que le querían”.

También López Miras ha tenido unas palabras de despedida en la red social X: "Nos deja Joaquín Barberá. Un hombre bueno y comprometido, que ha defendido hasta el final a quienes más lo necesitaban. Su extraordinaria labor social en favor de las personas con discapacidad será difícil de igualar. Descanse en paz".

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, reconocía que es un "día triste para la 'familia' de la Discapacidad de la Región de Murcia. La partida de Joaquín Barberá deja un vacío enorme en quienes tuvimos la suerte de conocerlo y aprender de él". Desde la presidencia de Plena Inclusión, Barberá colaboró en varias iniciativas y proyectos junto a la Comunidad Autónoma. En 2025, Ruiz presentó junto a Barberá una versión en 'lectura fácil' del Plan Regional de Servicios Sociales 2025-2028 para garantizar el acceso al mismo a todos los ciudadanos. Un año antes, firmó el acuerdo por el que la federación de asociaciones participaba en la creación de la Cátedra de Innovación Social de la Universidad de Murcia.

Su trayectoria en ASTUS comenzó en 1981, tras el nacimiento de su hija Isabel por una parálisis cerebral. Aquella experiencia personal marcó el inicio de una vida dedicada a las familias, a la inclusión y a la defensa de recursos estables para las personas con discapacidad. En 1986 pasó a la vicepresidencia de ASTUS y, con el paso de los años, asumió responsabilidades de primer nivel en la asociación y como presidente Plena inclusión Región de Murcia.

También presidió el CERMI en la Región entre 2007 y 2011, y fue delegado regional de Fundosa Social Consulting, hoy FSC Inserta, entidad vinculada a Fundación ONCE para la inserción laboral de personas con discapacidad.

Bajo su impulso, ASTUS consolidó servicios de atención temprana, apoyo familiar, integración laboral, residencia, formación, empleo protegido y colaboración con las administraciones. Su trabajo combinó reivindicación, diálogo y constancia para ampliar derechos, recursos y oportunidades.

Cartagena reconoció en vida esa entrega haciéndolo Hijo Adoptivo en 2024. Además recibió el Premio Cartagenero del Año en 1996 y el Premio Servicios Distinguidos concedido a ASTUS por la Comunidad Autónoma en 2017.

"Con su fallecimiento, Cartagena pierde a un referente cívico y social. Su legado queda unido a ASTUS, a Plena inclusión, a las familias que encontraron apoyo en la entidad y a una ciudad que lo incorporó a su nómina de hijos adoptivos por una vida dedicada a la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad", manifiestan desde el Ayuntamiento.

Como presidente de Plena Inclusión, Barberá reformó sus estatutos para que las plataformas de personas con discapacidad intelectual tuvieran voz y voto en la junta directiva, marcando así un antes y un después de la asociación, tal y como relató en las jornadas ‘El poder de la acción social’, organizadas por CaixaBank y La Opinión.