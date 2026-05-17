Cartagena recibe 240 bicicletas eléctricas de uso público

Cartagena ha recibido el 80% de las bicicletas eléctricas para el uso público que constituirán la flota inicial -de 300- que espera el Ayuntamiento de la empresa Hoppy, a la que adjudicaron el contrato.

Estos vehículos de movilidad personal son un elemento clave para la construcción de los modelos sostenibles de ciudad que se persiguen desde Europa y gran parte de los países que componen el concepto "Occidente".

Por esta razón el Ayuntamiento de Cartagena comunicó, a través de una nota de prensa, que las bicis se distribuirán en "puntos estratégicos para favorecer los desplazamientos urbanos y la intermodalidad".

Explican que el nuevo sistema, que tendrá un coste anual de 30.999 euros, cuenta con tecnología de "geovallado y anclaje virtual", lo que permitirá a los usuarios estacionar las bicis en espacios delimitados mediante GPS de alta precisión, prescindiendo así de las bases físicas tradicionales.

Sistemas de las bicicletas

En el contexto de los sistemas de alquiler de bicicletas (y patinetes) compartidos, el anclaje virtual y el geovallado son tecnologías basadas en GPS que permiten a las empresas organizar y controlar su flota sin necesidad de construir infraestructuras físicas complejas en la calle.

Estos sistemas son habituales en este tipo de vehículos destinados al uso en las ciudades, el geovallado consiste, básicamente en crear límites virtuales sobre zonas geográficas de la vida real mediante un GPS. El sistema lo que hace es rastrear la bicicleta y determinar cuando entra y sale del perímetro. En la mayoría de los casos estas zonas se dividen entre: Área operativa, el límite general por el que se puede circular; zona de baja velocidad, ya que se trata de paseos u áreas peatonales -en este caso la bicicleta reduce automáticamente la velocidad por motivos de seguridad- zonas prohibidas o "no-go zones", aquellas en los que no está permitido aparcar o entrar, si el usuario accede, la bicicleta podrá apagarse o cobrar una penalización económica a quien la usa.

El anclaje virtual, por su lado, es un sistema dentro del geovallado que se dedica a concretar el sitio en el que se debe aparcar la bici, al igual que en el caso anterior, si se intenta aparcar la bicicleta fuera de su zona, se bloqueará o cobrará un recargo. Según indicó el Ayuntamiento en la nota de prensa, si se da este caso con los nuevos vehículo, el sistema seguirá cobrando.

Concretamente, habrá 29 puntos de estacionamiento distribuidos en zonas de gran afluencia. No obstante, afirman que la oferta presentada por la empresa incorpora 10 ubicaciones adicionales a las inicialmente previstas.

Entre los puntos de aparcamiento ya definidos figuran: Puertas de San José, Alameda, Paseo Alfonso XIII junto a la UPCT, Plaza del Rey, Estadio Cartagonova, Mandarache, Barrio de la Concepción, Los Dolores, Parque de Los Juncos, Navantia o el entorno universitario.

Para desbloquearlas, será necesaria una aplicación de móvil que estará asociada a una tarifa de uso. El Ayuntamiento recuerda que estos vehículos deben ser devueltos a los puntos habilitados.

Por otra parte, están equipadas con motores de 250 W y asistencia al pedaleo hasta 25 kilómetros por hora. Su autonomía es de 120 kilómetros. Cuentan con GPS que transmite en tiempo real los datos, iluminación LED en la parte delantera, en la trasera y neumáticos sin aire que "mejoran la seguridad y reducen las necesidades de mantenimiento

Otros datos

La flota inicial estará integrada por 300 bicicletas eléctricas, 50 más de las previstas inicialmente en el pliego municipal.

De cara al verano, planean un refuerzo especial para La Manga y Cabo de Palos; entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, informan, se habilitarán 70 bicicletas adicionales repartidas en 30 puntos de anclaje virtual.