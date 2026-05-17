Medio Ambiente
50 nuevas palmeras para reforzar el paisaje de La Azohía e Isla Plana
Con esta actuación se sustituyen ejemplares deteriorados o desaparecidos
El litoral oeste del municipio de Cartagena contará con 50 nuevas palmeras que reforzarán el paisaje y el ambiente de la zona. Más concretamente en La Azohía e Isla Plana, donde el Ayuntamiento de Cartagena está llevando a cabo esta plantación de Phoenix dactylifera (palmera datilera).
El objetivo es contribuir a mejorar la imagen urbana y a conservar los espacios verdes en áreas de especial interés turístico y natural del municipio.
La reposición de estas palmeras permite sustituir ejemplares deteriorados o desaparecidos, garantizando así la continuidad y homogeneidad del arbolado en estas zonas costeras.
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