50 nuevas palmeras para reforzar el paisaje de La Azohía e Isla Plana

El litoral oeste del municipio de Cartagena contará con 50 nuevas palmeras que reforzarán el paisaje y el ambiente de la zona. Más concretamente en La Azohía e Isla Plana, donde el Ayuntamiento de Cartagena está llevando a cabo esta plantación de Phoenix dactylifera (palmera datilera).

El objetivo es contribuir a mejorar la imagen urbana y a conservar los espacios verdes en áreas de especial interés turístico y natural del municipio.

La reposición de estas palmeras permite sustituir ejemplares deteriorados o desaparecidos, garantizando así la continuidad y homogeneidad del arbolado en estas zonas costeras.