El talento de la UPCT sale del laboratorio y se enfrenta a retos reales

Más de 300 estudiantes de los diferentes centros de la Universidad Politécnica de Cartagena han presentado esta semana alrededor de medio centenar de retos tecnológicos desarrollados a lo largo de este curso en RetoFest, el festival celebrado en el campus CIM con el que ha llegado a su fin el nuevo programa de Retos UPCT.

Detrás de cada uno de estos proyectos hay un reto real. Alrededor de 30 empresas e instituciones de la Región han patrocinado o colaborado en el programa proponiendo desafíos. «No se trata de ejercicios académicos: son retos reales que necesitan solución y que los estudiantes han asumido como propios», ha destacado el rector, Mathieu Kessler.

La Universidad Politécnica de Cartagena convierte el Campus CIM en el gran encuentro tecnológico de la Región con la presentación de más de 50 proyectos / UPCT

El aprendizaje basado en retos, el contacto con las empresas y la tecnología enfocada a las necesidades del tejido empresarial y social de la Región de Murcia son tres de los factores en los que se centra el nuevo enfoque del rector Kessler y su equipo.

El Rector ha resaltado: «Las empresas son parte de nuestro ADN. Los estudios universitarios en Cartagena se crearon para responder a las necesidades de las empresas. Estamos enclavados en un polo industrial: Arsenal, astilleros, compañías energéticas, etc. Y en este nuevo programa, la mayor parte de los retos los ha propuesto el tejido empresarial». Entre los patrocinadores de esta edición se encuentran la CARM, el Ayuntamiento de Cartagena, Repsol o la Autoridad Portuaria de Cartagena.

RetoFest ha ofrecido a los participantes la oportunidad de mostrarse ante las organizaciones que han financiado su trabajo y que buscan talento para incorporar a sus plantillas, a través de demostraciones en vivo, una feria de stands con prototipos funcionando o micro-presentaciones, entre otras actividades.

En esta primera edición del encuentro tecnológico, la inteligencia artificial ha impregnado buena parte de los proyectos presentados. Ha habido drones y vehículos autónomos, un mini catamarán construido con impresión 3D para monitorizar el Mar Menor, los planos de construcción del próximo cohete de la UPCT para competiciones de cohetería experimental, el escaneo e impresión 3D a escala real del Cristo de Medinaceli, sistemas de IA aplicados a análisis de voz y lenguaje, y la prueba pública de una cápsula de emergencias diseñada para proteger una carga frágil durante una caída libre, con ensayo en directo ante el público.

Premios

Los seis premios de la primera edición han querido reconocer el trabajo interdisciplinar, acercar al alumnado al entorno profesional, impulsar la innovación y generar soluciones con aplicación real.

RUT-TourSMLab

Esta ruta universitaria de la tapa ha logrado el premio ‘Cartagena te da las gracias’. El equipo, coordinado por la profesora del área de Organización de Empresas Pilar JIménez, e integrado por los estudiantes de Turismo Alejandro Gutiérrez, Marta Mancha, Oscar Jiménez, Germán Antón y Marwa El Massoud, ha creado una ruta de la tapa con el fin de incluir a los alumnos en la vida de la ciudad y potenciar los días en los que los restauradores de Cartagena tienen menos actividad.

CiceronIA

Ha conseguido el premio al ‘Trabajo en Equipo’, diseñando un sistema de inteligencia artificial capaz de asistir al juez en competiciones reales de debate universitario, donde dos equipos defienden posturas contrapuestas siguiendo reglas estandarizadas de debate. Ha estado coordinado por el profesor del área de Ingeniería Telemática Pablo Pavón, y representado por los alumnos Francisco José Meseguer Abellán, del grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, y Adriana Blanco, de Ingeniería Química Industrial.

Safemilk

El Sistema inteligente de trazabilidad y seguridad en la alimentación neonatal, coordinado por los profesores del área de los Procesos de Fabricación Óscar de Francisco y María José López, ha sido premiado a la solución innovadora. El proyecto plantea un sistema digital para garantizar la correcta identificación y administración de leche materna y fórmulas especiales en unidades de Neonatología mediante códigos QR y tecnología NFC, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad clínica. Han realizado este reto los estudiantes de la asociación BioMed’s Alejandro Martínez, Alejandra García, Paula Verdú, Helena Girona, Paula Hernando, Lorenzo García, Miguel Garrido, Claudia López y Carmen Ortega, del máster Industria 4.0, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica.

ImpactCaps

La cápsula de emergencias para el envío seguro de suministros humanitarios ha destacado por su propuesta de diseño aplicada a situaciones de emergencia y rescate. En el reto han participado los equipos TearDrop, integrado por Abdelilah El Hayani, Félix Triviño y José Carlos Sánchez; e ImpactCaps, formado por Ismaël Warnants, Bjarni Heselmans y Emiel Mangelschots. El proyecto, coordinado por las profesoras del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería Dolores Parras y Mar Melgarejo, ha conseguido la distinción Comunicación de Innovación por el desarrollado cápsulas capaces de proteger cargas frágiles durante caídas desde gran altura, combinando ingeniería y diseño de producto bajo los principios de sostenibilidad, inclusión e innovación de la Nueva Bauhaus Europea.

TomatoLED-NDV

La iniciativa para la evaluación del estrés salino en plántulas de tomate mediante NDVI y pulsos de luz LED roja ha obtenido el premio a la ‘Solución Científica’. El proyecto, coordinado por los profesores María del Carmen Martínez Ballesta y Cristóbal Javier Solano Navarro, e integrado por los estudiantes Hind Bouchaaban, Meryem Lazzouzi, Selma Slami, José Manuel Gamoneda, Iván Álvarez, Matei Curt, José Martínez y Claudio García, ha diseñado un sistema experimental avanzado para estudiar el estrés salino en plántulas de tomate mediante técnicas de agricultura de precisión, iluminación LED inteligente y análisis de imágenes multiespectrales para contribuir a la mitigación del estrés abiótico en cultivos.

DitDigitalízate

Ha conseguido el premio a la solución transferible por analizar el impacto del programa Kit Digital y de los fondos europeos Next Generation en la transformación digital de las pymes españolas, evaluando sus efectos en la productividad, competitividad y modernización empresarial. El proyecto ha estado coordinado por la profesora Soledad Martínez María-Dolores e integrado por los estudiantes Hassane Majdoubi y Anass Akarras.