PP: "No puede ser que por las luchas internas de Vox se ponga en riesgo la estabilidad de Cartagena"

El Partido Popular confía en que no haya sustos y vuelva la "sensatez" a Vox y quienes en los últimos meses han abandonado la formación de Santiago Abascal en Cartagena, saliendo del Gobierno local y dejando al Equipo de la alcaldesa Noelia Arroyo en minoría.

"Los ciudadanos de Cartagena merecen estabilidad, señaló este viernes el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP, Joaquín Segado, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, en Murcia. "No puede ser que, por las luchas internas de un partido, esa estabilidad se ponga en riesgo", dijo, subrayando que se está "poniendo en riesgo el futuro de Cartagena".

Segado puso en valor los "logros" que ha conseguido Noelia Arroyo al frente del Ayuntamiento, aprobando un Plan General, e "inspirando la segunda gran transformación de Cartagena".

"Confío en que esa estabilidad y la sensatez vuelva a este partido y pueda garantizarse una estabilidad", insistió, remarcando que "hay intereses generales en Cartagena que están por encima de las luchas internas de Vox o de cualquier otro partido".

Un día antes, el concejal de Desarrollo Económico, Empresa e Industria del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Salinas, presentaba su renuncia "voluntaria e irrevocable" a la alcaldesa, por lo que su Ejecutivo local está minoría (13 concejales el Gobierno frente a 14 la oposición municipal).

El motivo "responde a una profunda reflexión personal y política motivada por discrepancias con la línea de actuación y las dinámicas internas que se vienen produciendo en el seno del Gobierno municipal, tras la consolidación del papel desempeñado por los concejales de Vox y especialmente de Gonzalo López Pretel", a quien Arroyo se apresuró a nombrar vicealcalde tras destituir a Salinas como primer teniente de alcalde por su marcha de Vox.

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A juicio de Arroyo, "es una consecuencia más de la crisis y la deriva interna del grupo Vox en Cartagena, en otros municipios y otras comunidades autónomas", y aseguró que no va a permitir que afecte al Gobierno, como si la presentación de una moción de censura dependiera de ella.