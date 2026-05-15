La Casa Natal de Isaac Peral abrirá como museo en Cartagena el 1 de junio

La Casa Natal de Isaac Peral abrirá sus puertas como museo el próximo 1 de junio, coincidiendo con el 175 aniversario del nacimiento del inventor cartagenero, según anunció este jueves la alcaldesa, Noelia Arroyo durante su intervención ante la Asamblea General de la Fundación Isaac Peral, celebrada en Cartagena.

La apertura permitirá incorporar a Puerto de Culturas una vivienda tradicional de la Cartagena urbana del siglo XIX y el espacio en el que Isaac Peral inició su formación personal y técnica. La casa museo mostrará también la dimensión más personal del inventor, sus éxitos, sus sacrificios y las dificultades que afrontó a lo largo de su trayectoria.

La regidora municipal recordó que el proyecto se ha desarrollado con inversión municipal y con la colaboración de especialistas, coleccionistas como Diego Quevedo y la familia de Isaac Peral. Diego Quevedo, colaborador de La Opinión, ha cedido unas 260 piezas de su colección particular.

El anuncio se ha producido ante los representantes de la Fundación Isaac Peral, una alianza de empresas industriales y tecnológicas que busca impulsar la cooperación tecnológica entre grandes empresas y pymes de la Región de Murcia. La entidad tiene entre sus objetivos el desarrollo industrial, la innovación, la formación y la sostenibilidad en la Región.

Durante su intervención, la primera edil situó la apertura de la Casa Natal dentro del proyecto municipal de la Ciudad del Submarino, con el que Cartagena quiere reforzar su vinculación histórica, científica e industrial con Isaac Peral, la Armada y la industria naval.

“Es un nuevo atractivo que sumamos a Cartagena Puerto de Culturas, en su 25 aniversario, para que podamos descubrir la parte más personal de Isaac Peral y Caballero”, señaló Arroyo.

El proyecto de la Ciudad del Submarino incluye también la musealización del submarino Tonina en los antiguos túneles de submarinos de la dársena de Cartagena. El Ayuntamiento trabaja en una instalación que combine patrimonio naval, divulgación, tecnología, experiencias inmersivas y actividad económica vinculada a la cultura naval y a la innovación.

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La alcaldesa invitó a las empresas de la Fundación Isaac Peral a que participen tanto en la apertura de la Casa Natal, el próximo 1 de junio, como en el futuro proyecto del Tonina. “Tenéis la oportunidad de participar en un proyecto que va a crear en este rincón de España un atractivo único en Europa y que va a seguir vinculando el nombre de Cartagena, de Isaac Peral y de nuestra industria al futuro”, aseguró.