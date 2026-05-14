El velero autónomo Jaloque ya flota en Cartagena rumbo a la Micro Ruta de la Sal

El velero autónomo Jaloque, construido por estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha sido puesto a flote este jueves junto al Pañol del Campus CIM, en el puerto de Cartagena. La botadura simbólica se ha celebrado durante el acto de entrega de premios de la Convocatoria de Retos de la UPCT y ha contado con la presencia del rector, Mathieu Kessler; el consejero de Universidades, Juan María Vázquez; y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. La botadura se ha producido 72 horas después de la fecha prevista, aplazada por el luto regional decretado tras el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta.

"Que las estrellas guíen su rumbo, los vientos impulsen sus velas y las olas alcen su casco. Buena mar y buena proa", pronunció el profesor Carlos Mascaraque, coordinador del equipo Navy Sails, antes del bautizo con cava de la embarcación.

Un momento de la botadura de la embarcación / Loyola Pérez de Villegas

La embarcación, fabricada en fibra de vidrio, de 2,70 metros de eslora y 1,10 de manga, forma parte de un proyecto innovador en el que participan varias universidades españolas. Concretamente, el proyecto forma parte de la primera Convocatoria de Retos UPCT y reúne a un equipo de 25 estudiantes, principalmente de las escuelas de Ingeniería Naval y Oceánica e Ingeniería de Telecomunicación. Los primeros se han encargado del diseño y fabricación del velero, mientras que los segundos trabajan en el sistema electrónico que permitirá guiar la vela y el timón.

Estudiantes que han participado en la construcción del velero Jaloque / Loyola Pérez de Villegas

Junto a la UPCT, intervienen las universidades de Barcelona, Cádiz, Cantabria y Madrid, además de dos centros de Formación Profesional de Ibiza vinculados a la rama naval.

Cada institución ha construido un velero de características similares, apto para navegar sin tripulación ni ayuda externa.

En los próximos meses la embarcación será sometida a trabajos de puesta a punto antes de su traslado al puerto de Ibiza. Desde allí, en Semana Santa de 2027, las embarcaciones participarán de forma simultánea en una regata entre Ibiza y Dénia, inspirada en la histórica Ruta de la Sal. Está previsto que transporte un pequeño cargamento simbólico de sal, en recuerdo del antiguo comercio marítimo de este producto.

Cathieu Kessler, Juan María Vázquez y Noelia Arroyo asistieron a la presentación del velero autónom / Loyola Pérez de Villegas

"Estamos encantados con su óptima flotabilidad", destacó Mascaraque tras las primeras pruebas en el agua. Según explicó el capitán del equipo, Albert Bonet, la navegación autónoma se basará en datos de velocidad y dirección del viento, oleaje, ubicación GPS y rumbo de proa, captados por los distintos sensores instalados en el barco.

Mascaraque subrayó además el interés empresarial que despierta este tipo de desarrollos. "Las empresas están muy interesadas en ellos porque hasta ahora no hay barcos autónomos, en un sector en ciernes", afirmó el profesor, quien aseguró que una empresa vinculada a la Copa América ya ha contactado con algunos de los estudiantes.

El nombre de la embarcación alude al jaloque, viento del sureste, seco y cálido, procedente del Sáhara y conocido especialmente en la zona de Cartagena.

Estudiantes premiados en la primera edición del programa RetosUPCT / UPCT

Premiados en el programa Retos UPCT

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha premiado seis proyectos tecnológicos en la primera edición del programa RetosUPCT, una iniciativa que busca fomentar el trabajo interdisciplinar, la innovación y el desarrollo de soluciones con aplicación real. Más de 300 estudiantes han participado este curso en retos impulsados con el apoyo de 30 empresas e instituciones de la Región.

Entre los proyectos galardonados figura RUT-TourSMLab, una ruta universitaria de la tapa pensada para integrar a los estudiantes en la vida social de Cartagena y dinamizar la hostelería en los días de menor actividad. También ha sido distinguido CiceronIA, un sistema de inteligencia artificial capaz de asistir a jueces en competiciones de debate universitario.

La primera edición de RetosUPCT distingue soluciones de inteligencia artificial, salud neonatal, agricultura de precisión, ayuda humanitaria, turismo y digitalización de pymes

El premio a la solución innovadora recayó en Safemilk, un sistema digital que emplea códigos QR y tecnología NFC para garantizar la correcta identificación y administración de leche materna y fórmulas especiales en unidades de Neonatología. Por su parte, ImpactCaps desarrolló cápsulas resistentes para el envío seguro de suministros humanitarios en situaciones de emergencia y rescate.

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En el ámbito científico destacó TomatoLED-NDVI, un proyecto centrado en analizar el estrés salino en plántulas de tomate mediante iluminación LED y técnicas de agricultura de precisión. Asimismo, KitDigitalízate estudió el impacto de los fondos europeos Next Generation y del programa Kit Digital en la transformación tecnológica de las pymes españolas.