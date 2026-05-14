Torres denuncia el abandono de la Educación pública en Cartagena por parte de Arroyo y López Miras

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, denunció este miércoles a las puertas del IES Juan Sebastián Elcano "el abandono al que el Partido Popular de Noelia Arroyo y Fernando López Miras está sometiendo a la Educación pública en Cartagena tras años de promesas incumplidas, retrasos y falta de inversiones reales".

Torres señaló que la situación actual de muchos centros educativos evidencia “el fracaso absoluto” de las políticas educativas del PP, con institutos deteriorados, colegios saturados, alumnos en barracones y proyectos estratégicos paralizados desde hace años.

“La realidad de la Educación pública en Cartagena no se mide en anuncios ni titulares, sino en aulas cerradas por desprendimientos, centros masificados y alumnos estudiando en instalaciones obsoletas”, afirmó.

El portavoz socialista recordó que en los últimos meses se han producido cierres de aulas en centros como el IES Elcano o el Isaac Peral por problemas estructurales, "mientras continúan sin ejecutarse inversiones fundamentales de mantenimiento y modernización".

"A ello se suma la saturación de centros como el Hespérides, el IES Santa Lucía o el CEIP San Cristóbal, donde los barracones siguen siendo una realidad pese a años de promesas incumplidas", señaló.

Torres también denunció la falta de actuaciones frente al calor en las aulas, el retraso en la retirada del amianto, los problemas de accesibilidad, las carencias del transporte escolar y la paralización de infraestructuras como la ampliación del Conservatorio de Música.

“Lo preocupante es que ya no hablamos de problemas aislados, sino de un deterioro generalizado de la Educación pública en Cartagena mientras Arroyo y López Miras siguen instalados en la propaganda y el abandono”, concluyó el portavoz municipal.

Torres acudió junto a la portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, quien acusó a López Miras de tener "totalmente abandonada la educación pública y le ha exigido que se remangue, se ponga a trabajar e invierta en este asunto, que es su competencia".

Gadea hizo estas declaraciones en la segunda semana de la campaña Abandonados, que tiene por objetivo "visibilizar el abandono de la Región por parte de López Miras".

En este sentido, remarcó que la realidad de los centros educativos de la Región es que unos 2.000 alumnos conviven diariamente en barracones, además de que muchos niños y niñas conviven cada día con un material tóxico como es el amianto, porque el Gobierno regional lleva seis años de retraso en el plan de desamiantado.

“Hablamos también de goteras, de desprendimientos y de unas infraestructuras que están totalmente deterioradas, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de lo que más queremos, que son nuestros hijos”, señaló.

La portavoz socialista criticó que el Gobierno de López Miras "solo está preocupado por vender humo, hacerse la foto y vender propaganda, mientras la realidad de la educación pública de la Región es que las familias, por desgracia, ya no están preocupadas por algo tan sencillo como puede ser el proyecto curricular del centro, sino por si sus hijos e hijas van a estar seguros conviviendo cada día en el centro educativo".

“Por esta razón nace la campaña Abandonados, abandonados también en la educación pública. Queremos ser es el altavoz de muchas familias que acuden a nosotros, a muchos consejos escolares, municipales, y regionales, para denunciar la situación”, explicó.

“Desde el Partido Socialista queremos fechas, queremos saber cuándo los alumnos van a dejar de convivir todos los días en barracones. Queremos saber hasta cuándo nuestros hijos van a tener que respirar y habitar en un espacio que tiene y contiene amianto. Y queremos saber si un día llevamos a nuestros hijos al colegio y puede haber un desprendimiento o una gotera” añadió.

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Finalmente, Gadea apuntó que “estamos abandonados en la Región de Murcia, estamos abandonados por el presidente López Miras”.