MC, Vox, PSOE y Sí Cartagena reconocen la "coherencia" de Salinas, mientras Arroyo intenta que no afecte al Gobierno

La salida de Diego Salinas del Gobierno de Cartagena, desvelada por La Opinión este jueves, ha dejado al ejecutivo de la alcaldesa, Noelia Arroyo, en minoría y provocado un seísmo político para el que ya hay reacciones de todo tipo, si bien la mayoría de partidos reconocen la "coherencia" del edil No Adscrito.

La regidora municipal afirmó que "oficialmente todavía no estoy informada, por tanto, no sé cuáles son los motivos oficiales que alega". Si bien deja claro que "Salinas me había manifestado a título personal en muchas ocasiones que estaba incómodo porque le estaba suponiendo un sacrificio personal seguir en el gobierno con sus excompañeros".

A juicio de Arroyo, "es una consecuencia más de la crisis y la deriva interna del grupo Vox en Cartagena, en otros municipios y otras Comunidades Autónomas", asegurando que "no vamos a permitir que afecte al gobierno".

La primera edil hizo hincapié en que "tengo presupuestos que estoy ejecutando, tengo el plan de gobierno para cuatro años con el grupo político con el que firmé el acuerdo que estoy ejecutando y seguiré alcanzando acuerdos, en el caso de que sea necesario, en los diez meses hábiles que nos quedan de legislatura, no nos engañemos, estamos en la recta final".

"Estoy convencida de que Salinas estará en lo importante y seguirá siendo respetuoso y coherente con los principios y valores que siempre ha defendido", destacó.

Por su parte el vicealcalde y portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, asegura que "en Vox nos hemos enterado por la prensa, al igual que cuando comunicó su baja".

Aunque, "entiendo que esta es una decisión coherente con lo que ha pasado, era concejal de gobierno por un pacto entre PP y Vox, si ya no estás en Vox no debes formar parte de ese gobierno".

"El gobierno sigue formado por PP y Vox y entiendo que es firme. La firmeza la da que tenemos un programa, presupuestos aprobados y capacidad para ejecutarlos", afirmó López Pretel.

El portavoz y líder de MC, Jesús Giménez Gallo, valora la salida del Gobierno municipal de Diego Salinas, "el que fuera hasta hace un mes primer teniente de alcalde de Cartagena, como una muestra más de la crisis abierta en el Gobierno de Arroyo, demostrando una vez más que es un gobierno nocivo para nuestro municipio".

"El juego de equilibrios políticos en el que Noelia Arroyo ha convertido la Alcaldía de Cartagena se ha roto definitivamente", asegura.

Giménez Gallo considera que se trata de "un paso coherente y valiente", destacando que el exconcejal de Vox "ha dejado claro que lo estaban forzando a avalar decisiones que iban contra el interés de los cartageneros y que para Arroyo el único objetivo es mantener el sillón".

En este sentido, desde MC aseguran comprender y respetar una decisión que "evidencia la falta absoluta de proyecto del PP para Cartagena".

El líder de la formación local sostiene que la situación actual demuestra que el Gobierno local "se sostiene únicamente sobre una mayoría que ya no tiene".

"Tenemos un Gobierno en crisis, incapaz de gestionar, con déficit económico, y un municipio completamente bloqueado mientras Arroyo dedica su tiempo a intentar recomponer una mayoría artificial", cuestiona, insistiendo en que lo verdaderamente preocupante "no es la pelea interna del PP y Vox, sino el daño que esta situación provoca a Cartagena".

El PSOE denuncia que la salida de Salinas "corrobora que Arroyo dirige un Ejecutivo completamente roto y sin rumbo". Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, el edil demuestra "su integridad moral y coherencia al adoptar esta decisión, que le honra. Merece todo el respeto por negarse a seguir siendo cómplice de un Gobierno sin proyecto y sin objetivos. Dar este paso es una muestra de valentía. En un momento en el que muchos de sus compañeros de banquillo priman sus intereses particulares, él demuestra que le mueve el interés general, el bien de los ciudadanos por encima del propio y eso es algo digno que debemos reconocerle".

Torres también señala que queda de manifiesto que "Arroyo se está aferrando al poder pese a su evidente debilidad política, su falta de liderazgo y su incapacidad para generar consensos".

"Dirige la ciudad una persona que es incapaz de mantener unido su propio gobierno, en el que ya existen varias facciones enfrentadas que presentan mociones contra sus propios compañeros. En manos de esas personas está el futuro de nuestro municipio", insiste Torres.

No olvida el portavoz socialista que "mientras, la situación económica del municipio sigue empeorando día a día, al igual que la Sanidad, la Educación, las infraestructuras y los servicios. Lo único que importa a la alcaldesa es conservar el sillón, mantener el poder y tener contentos a los concejales que le quedan".

Desde Sí Cartagena creen que el Gobierno de Arroyo "actúa como músicos de oído que tocan a golpe de pito, y eso no es gobernar un gran municipio donde la gestión y la planificación son imprescindibles".

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"La salida voluntaria de Salinas evidencia, además, que no existía ese gobierno sólido y unido que se nos ha querido vender", explica el portavoz del partido, Juan Pedro Torralba, quien aplaude su decisión porque "más allá de las diferencias políticas, es quizá el único gesto de coherencia que hemos visto en los últimos meses —si no en toda la legislatura— y una muestra de que no todo vale en política".