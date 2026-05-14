Una imagen histórica de la Virgen del Primer Dolor recupera su esplendor

La recuperación del patrimonio de la Semana Santa de Cartagena celebra un nuevo hito con la restauración de la imagen que procesionó como Virgen del Primer Dolor el Miércoles Santo de 1940.

Esta actuación es el primer fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Cofradía California para la protección, conservación y puesta en valor del vasto patrimonio que custodian los cofrades durante todo el año.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, visitó el Taller de Restauración Municipal junto al Hermano Mayor de la Cofradía California, Pedro Ayala, para comprobar el resultado de seis meses de intenso trabajo. "Estamos comprobando el éxito de una colaboración necesaria para proteger nuestra identidad; sumando nuestros recursos municipales para ayudar a las cofradías en su labor diaria y centenaria de conservar estas obras", destacó la regidora.

La primera edil puso en valor el talento del restaurador municipal, Isidro Pérez, y haciendo hincapié en que esta imagen es especialmente significativa por ser la que sustituyó al patrimonio destruido tras la Guerra Civil.

Además, subrayó que, aunque este primer acuerdo se ha firmado con los californios, los recursos públicos del taller están a disposición de todas las cofradías de la ciudad.

Por su parte, el restaurador municipal, desgranó la complejidad técnica de la intervención, que calificó como un auténtico "reto", ya que según ha explicó, la imagen se encontraba originalmente en muy malas condiciones, con la desaparición de diversos elementos del soporte.

El tratamiento completo incluye la reintegración del soporte y de la película de color, así como la incorporación de nuevas extremidades superiores. Al tratarse de una imagen de vestir, Pérez trabajó sobre la devanadera que aporta volumen a las vestiduras, recuperando elementos que se habían perdido con el paso del tiempo.

El Hermano Mayor, Pedro Ayala, mostró su profundo agradecimiento al Ayuntamiento por este apoyo económico y técnico, señalando que para la cofradía, que cuenta con un centenar de imágenes, mantener este patrimonio supone un coste muy elevado.

"Nos están echando una mano importante; con una restauración preciosa de esta Virgen que donó el hermano mayor Rebollo", afirmó Ayala.

Asimismo, anunció que esta talla será una de las protagonistas de la próxima Noche de los Museos, donde la Capilla California, en la Iglesia de Santa María de Gracia, mostrará juntas, por primera vez, las cinco imágenes que han ostentado la advocación de la Virgen del Primer Dolor a lo largo de la historia.

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La colaboración entre el Ayuntamiento y la Cofradía continuará de forma inmediata con una nueva intervención. Según lo acordado por la Comisión Técnica del convenio, la siguiente pieza que entrará al taller municipal para pasar por las manos de los restauradores será una parte del grupo escultórico de la Entrada de Jesús en Jerusalén, popularmente conocido como "La Burrica", uno de los tronos más característicos de la procesión del Domingo de Ramos.