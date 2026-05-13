Piden reconocer de utilidad pública la mejora de la red eléctrica en La Asomada para expropiar 16 fincas

La Comunidad Autónoma ha sacado a información pública el proyecto de ejecución E/S Asomada L/Fausita-San Antón SC 132 kV, una actuación promovida por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, del grupo Iberdrola, en el término municipal de Cartagena, así como la relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública.

La obra, presupuestada en 162.604,24 euros, busca mejorar la calidad del suministro eléctrico en la red de distribución de la zona y afecta a 16 fincas, según la relación de bienes y derechos incluida en el anuncio publicado en el BORM, ya que el Boletín Oficial de la Región de Murcia ha publicado el anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento de utilidad pública del proyecto eléctrico.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad del suministro eléctrico en la red de distribución de la zona.

La actuación se desarrollará en el entorno de La Asomada y afecta a seis líneas eléctricas de 132 kV en la zona. En concreto se trata de la Asomada–San Antón 1, con 317 metros; Asomada–San Antón 2, con 330 metros; Asomada–La Guía, con 352 metros; Asomada–Aljorra 1, también con 352 metros; Asomada–Fausita 2, con 399 metros; y Asomada–Aljorra 2, que es la de mayor longitud afectada, con 441 metros.

El proyecto contempla una serie de actuaciones técnicas sobre la red eléctrica existente en el entorno de La Asomada, entre ellas el desmontaje de un apoyo eléctrico actual y la instalación de dos nuevos apoyos.

Además, se prevé la modificación de conexiones en el apoyo 19014, la reconfiguración de varios circuitos eléctricos y la creación de un nuevo circuito denominado Asomada-Fausita 2.

La intervención se completa con el retensado de circuitos de potencia para garantizar las distancias reglamentarias entre conductores y cables de tierra, así como con la instalación de un nuevo cable de tierra para proteger el circuito Asomada-San Antón 1.

El anuncio publicado en el BORM incluye además la relación de bienes y derechos afectados, con un total de 16 fincas. Entre los titulares figuran empresas agrícolas, comunidades de regantes, administraciones públicas, entidades bancarias y compañías privadas como la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible e Iberdrola S.A.

Uno de los aspectos más relevantes del expediente es la solicitud de declaración de utilidad pública, que llevaría implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación. Las afecciones contemplan servidumbres de vuelo, ocupaciones temporales y superficies destinadas a apoyos y sistemas de puesta a tierra.

Noticias relacionadas

Los interesados podrán presentar alegaciones durante un plazo de 30 días desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.