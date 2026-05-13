Una oficina al estilo de las de Bruselas en Cartagena

Bruselas como capital europea trabaja con las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, además de tener como lenguas oficiales el francés y el neerlandés, así como el Barómetro Lingüístico de Bruselas citado por la VUB, en la ciudad se registran más de 100 lenguas, y posiblemente más, debido a que viven allí personas de unas 180 nacionalidades. Ahora el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) de Cartagena da un salto cualitativo en accesibilidad al ampliar su sistema de interpretación de 14 a 30 idiomas y mantener una atención preferente para personas con discapacidad y mayores, adaptándose a las necesidades de una población diversa y garantizando que ningún vecino quede atrás en la relación con la administración.

Asimismo, se consolida como un referente regional en descentralización administrativa tras atender 32.149 citas previas durante el pasado año, una cifra que representa el 20% de toda la actividad de la Comunidad Autónoma.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, quien realizó una visita a las dependencias junto al consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y la directora general de Calidad y Simplificación Administrativa, Patricia Martínez, subrayó que el objetivo compartido “es simplificar los trámites para que los servicios públicos sean más accesibles a toda la ciudadanía, permitiendo acortar plazos y prestar una atención cercana y de calidad”.

En este sentido, la regidora agradeció a la Comunidad Autónoma que haya tenido en cuenta el servicio que se presta en Cartagena para dotarlo de más recursos técnicos, como las nuevas herramientas de firma digital y la ampliación del catálogo de idiomas para la atención telefónica y presencial.

Según Arroyo, estos avances permiten que el ciudadano recupere la confianza en las instituciones al percibirlas “como entes útiles que resuelven sus problemas reales y les ayudan a completar procedimientos administrativos de forma sencilla y en poco tiempo”.

La primera edil se mostró convencida de que el trabajo de esta oficina seguirá aumentando, ya que la Carpeta Ciudadana permite realizar actualmente casi cualquier gestión de forma próxima.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento refuerza esta labor con recursos propios como el servicio de atención en el Servicio de Juventud o la aplicación 'Cartagena Viva', que integra 125 trámites directos, e insistió en que la colaboración entre administraciones es necesaria para facilitar el día a día de los vecinos tanto en el casco urbano como en barrios y diputaciones.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, explicó que estas oficinas renovadas forman parte del Plan Integral de Atención a la Ciudadanía de la Región de Murcia, diseñado para acercar la Administración al administrado de forma universal y sin barreras.

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Marín detalló que, gracias al asesoramiento del CERMI, se han implementado medidas de accesibilidad como bucles magnéticos y lenguaje de signos, destacando especialmente la figura del funcionario habilitado, quien mediante autorización biométrica puede realizar gestiones digitales en nombre de personas que no poseen competencias tecnológicas, garantizando así que la digitalización no se convierta en una dificultad para nadie.