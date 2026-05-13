Chicote, devastado tras el incendio del ZM Isla del Ciervo en La Manga: "Un abrazo enorme a todo el equipo"

El restaurante ZM Isla del Ciervo de La Manga, calcinado este miércoles tras un incendio declarado a primera hora de la mañana, pasó recientemente por las manos del conocido chef Alberto Chicote. El establecimiento apareción en un capítulo del programa Servicio Secreto by Chicote, emitido en laSexta.

El establecimiento, con más de 25 años de trayectoria, fue el primer local protagonista del nuevo formato televisivo presentado por el famoso cocinero, centrado en detectar deficiencias internas en negocios de hostelería.

Durante la grabación del programa, Chicote accedió al restaurante junto a un equipo de inspección para analizar el estado de las instalaciones y el funcionamiento del servicio. El espacio mostraba entonces importantes problemas de higiene y organización, según reflejó la emisión, con deficiencias en las zonas de cocina, conservación de alimentos y gestión del establecimiento. Los propios propietarios, los hermanos Miguel y Josito, reconocían en el programa las dificultades para mantener el control diario del negocio.

La intervención televisiva incluyó además una reforma integral del local y una reorganización de su funcionamiento.Tras destapar la realidad oculta del restaurante y sentarse con el equipo para repasar uno a uno los errores detectados, llegó el momento de la segunda oportunidad. El equipo de reformas del programa se puso manos a la obra y transformó el local de arriba abajo: nueva decoración, reorganización del espacio, cocina reluciente con filtros de campana flamantes y hasta un rincón con fotos familiares de los propietarios como homenaje al alma que siempre tuvo el sitio.

Chicote manda un abrazo a todo el equipo del ZM tras el incendio

Alberto Chicote ha reaccionado este miércoles en sus redes sociales a la noticia del incendio que ha destrozado el inmueble. "Todos los integrantes del equipo están bien, dentro de la desolación que supone ver que tu negocio es pasto de las llamas", ha escrito en un post de Instagram acompañado por una imagen en la que se ve el local calcinado tras las llamas.

"Quiero mandarles un abrazo enorme a todo el equipo del ZM y el deseo de que se sobrepongan ante esta adversidad tan devastadora", ha concluido Chicote su mensaje.