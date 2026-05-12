Infraestructuras
Sale a licitación la renovación de la vía principal de Molinos Marfagones en Cartagena
El presupuesto supera los 400.000 euros para esta mejora que supondrá más seguridad para peatones y vehículos en esta carretera que conecta Cartagena con Mazarrón
El Ayuntamiento de Cartagena saca este lunes a licitación las obras para la adecuación y mejora de varios tramos de la carretera RM-332 a su paso por Molinos Marfagones, lo que supondrá más seguridad para peatones y tráfico rodado en la que es la vía principal de esta población.
José Ramón Llorca, concejal del distrito, informa que la mejora que se va a llevar a cabo comprende desde el punto kilométrico 1+683 (glorieta de acceso a la autopista AP-7 excluida) hasta el punto kilométrico 4+000 (glorieta de intersección con RM-E18 incluida). De modo que se trata de una intervención que abarca a la totalidad del núcleo poblacional de Molinos Marfagones, el cuál atraviesa esta carretera. La vía conecta Cartagena con Mazarrón, por lo que es muy transitada, sobre todo en época estival.
El edil también anuncia que esta renovación va a permitir mejorar la funcionalidad de la vía y optimizar su integración en el entorno urbano de Molinos Marfagones. En resumen, se contempla la renovación de tramos de asfaltado, así como de señalización, drenaje de aguas pluviales y alumbrado. De forma complementaria, se instalarán elementos de protección y ordenación del espacio urbano, tales como pilonas y separadores, integrados dentro del ámbito de las pavimentaciones de acerado.
La obra cuenta con un presupuesto base de licitación de 408.441,51 euros, impuestos incluidos. Las empresas interesadas en llevar a cabo estos trabajos tienen de plazo hasta el 8 de junio para presentar sus ofertas. Dicha actuación se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, destinado a la ejecución de obras de mejora de la seguridad vial en las travesías del municipio.
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