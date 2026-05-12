La playa de Levante de Cabo de Palos estrena este verano el baño asistido

La playa de Levante, en Cabo de Palos, contará este verano por primera vez con servicio municipal de baño asistido, dentro de la estrategia del Gobierno local para seguir avanzando en accesibilidad e inclusión en todo el litoral cartagenero, según avanzó la concejal de Política Social, Cristina Mora.

El nuevo contrato cuenta con un presupuesto de 48.400 euros, IVA incluido, lo que supone un incremento de 12.000 euros respecto al pasado verano para ampliar el servicio a una cuarta playa y seguir reforzando la atención a personas con discapacidad o movilidad reducida.

“Este aumento del presupuesto supone un avance en nuestro proyecto de Cartagena Accesible y el cumplimiento de un compromiso con el sector de la discapacidad”, destaca la edil, quien ha subrayado que el objetivo municipal es “garantizar que cualquier persona pueda disfrutar de nuestras playas en igualdad de condiciones”.

Bajo el lema “Playa para todos”, el servicio de baño asistido permitirá que personas con movilidad reducida o cualquier tipo de discapacidad puedan acceder al baño con seguridad y acompañamiento profesional, gracias a la intervención de personal especializado y al uso de materiales adaptados como sillas anfibias, muletas o grúas. El acompañamiento incluye todo el proceso, desde la llegada a la playa hasta la entrada y salida del agua.

El dispositivo, diseñado y coordinado con FAMDIF, estará operativo este verano en San Ginés de La Azohía, Playa Honda, Puerto Bello y, como principal novedad, la playa de Levante, en Cabo de Palos.

Además, el calendario se adapta a las necesidades y afluencia de cada enclave para garantizar la atención durante más tiempo en las playas con mayor demanda.

Asimismo, del 1 de junio al 30 de septiembre se reforzará la asistencia al baño accesible en Cala Cortina, El Portús, Entremareas, San Ginés y Mar de Cristal, donde habrá vestuarios accesibles, flexipasarelas, sillas anfibias y áreas reservadas para personas con movilidad reducida.

Gracias al trabajo coordinado de las concejalías de Litoral y de Política Social, Cartagena cuenta ya con 20 playas accesibles con mejoras en accesos, aparcamientos reservados, zonas de sombra y equipamientos adaptados para garantizar la inclusión y el disfrute del mar en igualdad de condiciones.

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El programa municipal de baño asistido atendió el pasado verano a más de medio millar de personas y consolida ahora su crecimiento con la incorporación de Cabo de Palos y el refuerzo de la red de playas accesibles del municipio.