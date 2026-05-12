Asociaciones LGTBIAQ+ piden impedir una conferencia que califican de "tránsfoba" en Cartagena

Las principales asociaciones de la diversidad sexual y de género de la Región de Murcia han expresado su rechazo a la celebración en Cartagena de una conferencia que califican de "evidentemente tránsfoba" y que, según denuncian, cuenta con el amparo del Ayuntamiento al desarrollarse en dependencias gestionadas por la corporación municipal.

En un comunicado conjunto, la Red Regional LGTBIAQ+ advierte de que este tipo de actos, aunque se presenten como espacios de debate académico o reflexión social, trasladan mensajes que cuestionan "la identidad, dignidad y existencia" de las personas trans. Las entidades consideran que estos discursos contribuyen a alimentar la estigmatización y pueden tener consecuencias reales sobre la convivencia, la salud mental y la seguridad de un colectivo especialmente vulnerable.

La plataforma recuerda que la identidad y la diversidad de género forman parte de una realidad social, científica y de derechos humanos reconocida por el marco normativo vigente en España y por organismos nacionales e internacionales. En este sentido, subraya que la Organización Mundial de la Salud eliminó la transexualidad de su lista de enfermedades en la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aprobada en 2018.

La Red Regional LGTBIAQ+ solicita a la Delegación del Gobierno que intervenga para impedir la celebración del acto

Las asociaciones firmantes defienden la libertad de expresión y el debate público como pilares democráticos, pero sostienen que estos principios no pueden utilizarse para legitimar discursos que promuevan la exclusión, la desinformación o la deshumanización de colectivos históricamente discriminados.

Por ello, la Red Regional LGTBIAQ+ solicita a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia que intervenga para impedir la celebración del acto. Además, reclama al Ministerio de Defensa que rompa el convenio de cesión de uso de las instalaciones con el Ayuntamiento de Cartagena, al señalar que el espacio asignado para la conferencia es de titularidad ministerial. Las entidades también piden a la Fiscalía que actúe para evitar la realización de un acto que consideran ilícito.

Asistencia a la charla de López Petrel

El acto señalado por los colectivos es la conferencia titulada 'No hay cuerpos equivocados, sí hay creencias falsas, sí hay consecuencias trágicas', que será impartida por el psicólogo José Errasti y el periodista Quico Alsedo. Según la convocatoria difundida por Vox Cartagena en sus redes sociales, la charla tendrá lugar el jueves 14 de mayo, de 19.00 a 21.00 horas, en el Salón de Actos del Archivo Municipal, ubicado en la Plaza Puerta de la Serreta s/n, dentro del Museo Histórico Militar de Cartagena. También se ha anunciado que la clausura del acto correrá a cargo de Gonzalo López Pretel en calidad de vicealcalde de la ciudad portuaria.

El comunicado incluye varias demandas dirigidas al Consistorio Cartagenero. Entre ellas, que reconsidere la cesión de espacios municipales para actividades que difundan mensajes contrarios a los principios de igualdad, inclusión y respeto; que manifieste públicamente su compromiso con los derechos de las personas trans y del conjunto del colectivo LGTBIAQ+; que impulse actividades formativas y divulgativas basadas en el rigor científico y los derechos humanos; y que abra canales de diálogo con las asociaciones de la Región.

Noticias relacionadas

La Red Regional concluye apelando a las administraciones públicas, medios de comunicación, familias, centros educativos y sociedad en general para identificar y abandonar los discursos de odio, informarse a través de canales fiables y fomentar la empatía hacia la diversidad. El comunicado está respaldado por entidades como No Te Prives, GALACTYCO, LorcaIris, Epéntica, La Traca, Águilas Diversa, ¿Lo Tienes Claro?, Orgullo Yecla, Chrysallis Murcia y Vihsibles Región de Murcia.