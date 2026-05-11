Los vecinos de la Muralla del Mar, hartos de los botellones

Los vecinos de la zona de la zona de la Muralla del Mar, frente al Puerto de Cartagena, están cansados de despertarse los fines de semana esquivando restos de alcohol, botellas de cristal y vasos de plástico debido a la presencia de jóvenes haciendo botellón durante la noche.

Además de la presencia de decenas de jóvenes durante la madrugada, a la que ya se han resignado y ni avisan a la Policía Local «porque de eso paso, me dicen que van a enviar a alguien y nada, paso», les molesta la suciedad que se acumula tras estas noches de desenfreno, sobre todo, en la zona del parque infantil.

"Los días que hay cruceros en el Puerto, se llevan una buena imagen de Cartagena", ironiza un vecino cansado de ver semana tras semana la basura acumulada en la zona y de pasar la noche en vela.

En concreto, el día que los vecinos se pusieron en contacto con esta redacción había tres cruceros atracados "todo lleno de turistas y excursiones" que a su entender "se llevan una imagen cojonuda", pues según cuentan las brigadas del servicios de limpieza no pasaron por la zona hasta las once de la mañana.

Los habitantes denuncian que el servicio de limpieza no acude a primera hora de la mañana

"Estuvieron toda la noche de botellón en el parque de los niños de la muralla, enfrente de mi casa", lamenta otro vecino cansado de una situación que se repite frecuentemente.

Una vez acostumbrado a la fiesta nocturna en plena calle, "ya solo me quejo de la limpieza, es que vaya imagen", reitera mientras se queja de que "ni avisan para limpiar esto".

Además, hacen hincapié en que el punto en el que se reúnen no es casual, si no que "se repite todos los fines de semana en la zona del parque infantil y en la escalera de la muralla".

Es por este motivo que creen que "lo normal es programar la limpieza temprano si no vas a evitarlo", siendo además como resaltan los residentes una zona frecuentada por los turistas que llegan a la ciudad por mar.

Además, durante el día la zona es muy transitada también por los vecinos, quienes se ven obligados a acudir con sus hijos pequeños al parque todavía con los restos de basura esparcidos entre los juegos infantiles hasta que llegan los servicios de limpieza.

A esta situación se suma, según los residentes, la sensación de abandono en un punto especialmente sensible del casco histórico y del frente portuario. Recuerdan que se trata de una de las zonas de paso más visibles para quienes pasean por la fachada marítima de Cartagena y para los turistas que desembarcan a escasos metros.

Por ello, reclaman una actuación previsible y constante los fines de semana, con más vigilancia durante la noche para acabar con las concentraciones y una limpieza a primera hora de la mañana, antes de que familias, niños y visitantes vuelvan a ocupar un espacio público que, insisten, "debería estar en condiciones".

Fuentes policiales defienden que los agentes intervienen constantemente en la zona

Punto caliente

Por su parte, fuentes policiales aseguran que acuden con asiduidad a la esta zona a dispersar las concentraciones de jóvenes bebiendo en la vía pública, ya que es uno de los puntos calientes de la ciudad en el que se desarrollan estas actividades nocivas para los vecinos junto con la zona del puerto y el Molinete.

En especial acuden frecuentemente las unidades del Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC), especialistas en el control de masas.

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Si bien una vez los municipales han desalojado el botellón, los restos de su celebración se mantienen durante horas desperdigados por la zona generando molestias a vecinos, visitantes y turistas que se desplazan hasta la Muralla del Mar para disfrutar de una de las mejores vistas del Puerto de Cartagena o acceder al Parque Torres.