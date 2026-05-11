El Premio Alfonso XIII 'Miradas de Cartagena' invita a redescubrir Cartagena a través de la fotografía

El Hotel Sercotel Alfonso XIII presenta el Premio Alfonso XIII 'Miradas de Cartagena', una iniciativa cultural que nace con el objetivo de poner en valor la riqueza visual y patrimonial de la ciudad a través de la mirada de sus propios ciudadanos.

Esta primera edición se centrará en la temática 'Cartagena histórica (1976–2026)', coincidiendo con las cinco décadas de trayectoria del hotel. El certamen invita a fotógrafos profesionales y aficionados a capturar la evolución de la ciudad a lo largo de los últimos 50 años, mostrando su transformación urbana, su vida cotidiana, sus espacios emblemáticos o sus tradiciones. Asimismo, se admitirán fotografías históricas procedentes de archivos personales o familiares.

El concurso contempla tres premios económicos, destacando un primer premio de 1.000 euros, además del reconocimiento que supone que la obra ganadora se exponga durante un año en un espacio destacado del Hotel Sercotel Alfonso XIII. El segundo y tercer premio estarán dotados con 500 y 250 euros respectivamente.

El certamen se pone en marcha en un año especialmente significativo para el hotel, coincidiendo con la celebración de su 50º aniversario, y se plantea como un proyecto con vocación de continuidad, con una nueva convocatoria anual centrada en distintas temáticas vinculadas a Cartagena: desde su arquitectura y su patrimonio hasta su paisaje marítimo o su vida urbana.

En palabras de Juan Carlos García, de la propiedad del Hotel Sercotel Alfonso XIII: “Con ‘Miradas de Cartagena’ queremos construir un proyecto cultural que conecte con la ciudad y con su gente. Lo que lo hace especial es que sean los propios ciudadanos quienes, a través de sus fotografías, puedan mostrar cómo ha evolucionado Cartagena durante estas cinco décadas”.

Las obras serán valoradas por un jurado integrado por profesionales y representantes del ámbito cultural, artístico y social de Cartagena, junto con miembros del propio hotel. En su deliberación se tendrá en cuenta tanto la calidad técnica como la capacidad narrativa y el valor emocional de las imágenes, buscando aquellas fotografías que mejor conecten con la identidad y la memoria de la ciudad.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y Cartagena Puerto de Culturas, entidades que contribuirán a su difusión y a su integración dentro del panorama cultural de la ciudad, reforzando su alcance y su conexión con el entorno.

Con el Premio Alfonso XIII 'Miradas de Cartagena', el hotel da un paso más en su vinculación con la ciudad, impulsando un proyecto que trasciende la propia convocatoria para convertirse en un espacio de participación, creatividad y construcción colectiva de memoria.

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La presentación de candidaturas permanecerá abierta hasta el 31 de agosto a través de la web https://www.premioalfonsoxiiimiradascartagena.com/, donde puede consultarse toda la información del certamen, así como sus bases completas.