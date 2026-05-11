El Ayuntamiento de Cartagena cede un espacio municipal para una charla "tránsfoba"

El concejal socialista Pencho Soto denuncia que el Ayuntamiento de Cartagena colabora institucionalmente en una conferencia protagonizada por José Errasti y Quico Alsedo, "autores señalados en distintas ciudades por colectivos LGTBI y organizaciones de derechos humanos como una amenaza directa para los derechos de las personas trans".

En concreto se trata de la charla "No hay cuerpos equivocados, sí hay creencias falsas, sí hay consecuencias trágicas", organizada por el Instituto Español de Estudios Políticos.

El acto está previsto en el Archivo Municipal, un espacio público que, según Soto, "no debe servir de escenario para mensajes que son ofensivos y dañinos para la convivencia".

"El problema no es que Vox organice este tipo de actos. El problema es que Noelia Arroyo les abre las puertas del Ayuntamiento y avala esos discursos", cuestiona el edil socialista.

Soto acusa a la alcaldesa de pagar peajes ideológicos a la ultraderecha para mantener su estabilidad política. "Está utilizando el Ayuntamiento como moneda de cambio. Cada vez que necesita el apoyo de Vox, alguien paga el precio, y esta vez lo pagan las personas trans de Cartagena", apunta.

El concejal recuerda que las personas trans, especialmente los más jóvenes, siguen enfrentando situaciones de discriminación y acoso, y califica de irresponsable que las instituciones contribuyan a legitimar discursos que cuestionan su realidad.

"Las administraciones públicas están para proteger derechos, no para prestarlos al mejor postor político", concluye Soto.

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Por su parte, desde el Ayuntamiento defienden que colaboran "como lo hace con el resto de entidades, particulares, asociaciones o formaciones políticas cediendo un espacio municipal de uso público, como es la sala de actos del archivo municipal; lo que no quiere decir que suscriba lo que allí se diga en el ejercicio de la libertad de ideológica y de expresión, siempre y cuando no suponga apología de algo ilícito".