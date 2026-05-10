Litoral arreglará los socavones del paseo de El Portús en tres semanas

El Ayuntamiento de Cartagena (concretamente el área de Litoral, encabezada por el vicealcalde, Gonzalo López Pretel) ha sacado a licitación las obras de arreglo de desperfectos en viales y escolleras de El Portús.

El pliego redactado por los técnicos para su ejecución describe el deterioro del paseo marítimo de El Portús tras los temporales, especialmente en la zona oeste, donde el avance de un socavón y la pérdida de relleno bajo el pavimento suponen un «riesgo inminente» para usuarios y edificaciones cercanas. La actuación prevista tiene un presupuesto base de licitación de 58.442,93 euros y un plazo de ejecución de tres semanas.

Cabe recordar que el fuerte temporal acaecido en marzo de 2024 ocasionó graves desperfectos en las zona este y oeste del paseo marítimo de la playa de El Portús. En la zona este de la playa se produjo la rotura del murete que separa la playa del paseo, así como el hundimiento y agrietamiento tanto del pavimento de aglomerado como de la acera adyacente lo que afectó a los servicios existentes en la zona, mientras que en la zona oeste se produjo la separación entre la escollera de protección y el murete separador de la playa y el asiento del pavimento de la acera que rompió varias piezas de este.

Estos desperfectos iniciales se agravaron con el paso del tiempo, lo que obligando al Ayuntamiento a realizar, en marzo de 2025, la reparación de urgencia de la zona este, ya que presentaba un riego para las personas y para la integridad estructural del entorno.

En mayo de 2025 se detectó un avance de los daños en la zona oeste. El informe advierte de riesgo para los usuarios del vial y para las edificaciones adyacentes, con posibilidad de "colapsos parciales o afectaciones graves" si no se actúa.

Actualmente, la zona oeste presenta unos daños que se han ido agravando con el paso del tiempo, ya que inicialmente en este espacio el murete de protección del desnivel entre la acera y la playa se había desplazado hacia el mar respecto de la acera dejando un hueco de unos centímetros de anchura y provocando la rotura de las baldosas de la acera en algunas zonas. Este desplazamiento se daba en una longitud de unos 40 metros, provocando fisuras y rotura parcial del murete. . Ademas, a lo largo de los mismos 40 metros, el conjunto escollera-hormigón se ha separado del murete hacia el mar, dejando un hueco considerable.

El proyecto detalla que el socavón se sitúa en el pavimento peatonal junto a edificaciones existentes. Lo relaciona probablemente con el lavado de capas de relleno durante temporales o lluvias. La situación puede seguir agravándose y afectar a la cimentación de las viviendas próximas.

El deterioro ha afectado a la conducción de agua potable, que tuvo que reponerse provisionalmente con tuberías de polietileno. También aparece afectado el alumbrado. El proyecto prevé reponer canalización de alumbrado, red de agua potable y acometidas afectadas.

La obra incluye vallado, demolición y retirada del pavimento deteriorado, excavación hasta alcanzar terreno competente, ejecución de dos muros de hormigón armado, rellenos con machaca o bolos, solera de hormigón, reposición de servicios y recuperación del muro de mampostería y del pavimento de baldosa de terrazo.

Noticias relacionadas

La escollera no es suficiente

Los terrenos sobre los que se va a actuar se encuentran afectados por la zona Dominio Público Marítimo Terrestre, siéndonosla las competencias en esta zona de la Demarcación de Costas del Estado, quienes autorizaron los trabajos en febrero de este año. Los técnicos municipales mantuvieron una reunión con los de Costas donde se expuso que los problemas se producen debido a que la protección de escollera no es suficiente, siendo necesario el diseño de una protección adecuada. Pero para ejecutar este proyecto es necesario incluir en el PGOU la reubicación de las edificaciones que hay en el dominio público marítimo-terrestre, lo que implicaría que los plazos de tramitación se dilatarían, por lo que se concluyó que se repondría la zona de pavimento y el muro dañado sin afectar a la escollera.