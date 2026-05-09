Sanidad pone en marcha un contrato para ejecutar de forma subsidiaria la limpieza de solares en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena continúa dando pasos para la protección de la salubridad pública a través del Área de Sanidad. Así lo demuestra la licitación de un contrato pionero destinado a llevar a cabo, de forma subsidiaria y ante incumplimientos de la obligación de conservación que recae sobre sus propietarios, los trabajos de limpieza y saneamiento en solares y locales de titularidad privada.

Este compromiso, que se prolongará durante los próximos dos años y supone una inversión de 260.000 euros, “es un enorme avance en la gestión del abandono y deterioro de las parcelas del municipio”, explicó Gonzalo López Pretel, vicealcalde y concejal del área.

El Ayuntamiento gestiona un elevado número de expedientes por incumplimiento del deber de conservación en condiciones de salubridad. Una parte relevante de ellos desemboca en la ejecución por parte del Consistorio de los trabajos necesarios para devolver a dichas propiedades las condiciones mínimas de saneamiento.

Hasta ahora, cuando un propietario incumplía la orden de limpieza, la concejalía carecía de un instrumento especializado para dar respuesta inmediata. Por ello, debía recurrir a la tramitación de un contrato específico para cada actuación puntual.

“Gracias a este nuevo contrato se crea una herramienta integrada para dar una rápida respuesta a los riesgos sanitarios y de incendio provocados por las situaciones de insalubridad”, señaló el vicealcalde. De esta forma, el Ayuntamiento dispone de un recurso clave “para garantizar el cumplimiento de las resoluciones administrativas mediante una empresa adjudicataria plenamente equipada y con capacidad de respuesta en plazos ajustados”.

Este acuerdo no nace de forma aislada, sino como una pieza más de la amplia estrategia que el Ayuntamiento, a través del Área de Sanidad, está desplegando para reforzar la protección de la salubridad pública. “Hemos alcanzado un elevado nivel de eficiencia que nos permite abordar las distintas aristas que presenta el ámbito de la sanidad en un municipio tan extenso como Cartagena”, presumió el vicealcalde. Esta licitación “es un complemento idóneo al Plan Municipal de Inspección de Solares que se viene desarrollando en todo el territorio desde hace varios años y a la recientemente creada Oficina Municipal de Información e Inspección Sanitaria”.

Con la suma de todas estas herramientas, el Ayuntamiento de Cartagena completa el ciclo de la respuesta institucional ante las situaciones de insalubridad: desde la recepción de denuncias y la detección de oficio, hasta la restitución efectiva de las condiciones de ornato y salubridad pública en los casos de incumplimiento.

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“Se trata, en definitiva, de un ejercicio ambicioso con el que pretendemos no solo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, sino convertir Cartagena en una ciudad más limpia y segura para cualquier persona que nos visite”, concluyó el edil de Sanidad.