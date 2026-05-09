Cuenta atrás para la apertura de la casa museo de Isaac Peral en Cartagena

Con la colocación este viernes de un gran cartel alusivo a Isaac Peral, junto a la puerta de acceso a su casa museo, el Ayuntamiento de Cartagena da por finalizada la cartelería exterior, ante la inminente apertura al público de la casa natal del inventor del submarino en las próximas semanas.

El Ayuntamiento abrirá las puertas de la vivienda, ubicada en el número 3 del cartagenero Callejón de Zorrilla tras años de reformas y puesta a punto para dar a conocer la figura de Peral desde su vivienda natal.

La gran placa colocada esta mañana, elaborada y donada por un particular, funcionario del Ayuntamiento de Santomera, de la cual dio cuenta La Opinión el pasado enero, viene a ser el último elemento externo que faltaba por colocar para señalizar la casa natal, cuyo espacio museístico está a pocos días de anunciarse oficialmente su inauguración.

Esta casa museo, está llamada a ser un referente cultural de la ciudad, así como de la Región y es de esperar que a nivel nacional, porque en su interior, el visitante podrá comprobar a través de lo expuesto, que Isaac Peral fue un referente mundial en la navegación submarina de la época, así como descubrir elementos realizados en su época a expensas de la fama alcanzada por el cartagenero.

En el espacio museístico distribuído en sus diversas plantas, se podrán admirar desde un modelo a escala 1:1 realizada y donada por la UPCT en base a los planos originales del buque, sección con eslora de 1 metro, hasta planos originales, diversos modelos a escala realizados por Juan Ignacio Chacón, así como diversos documentos inéditos cedidos algunos de ellos por los descendientes del propio Peral y que formaban parte del patrimonio familiar.

Siendo el grueso del material expuesto, más de 200 piezas, el prestado por Diego Quevedo, un cartagenero que lleva "toda su vida" coleccionando objetos alusivos a Isaac Peral y que en su día decidió cederlos al Ayuntamiento para vestir esta casa museo.

En definitiva, con la colocación de este monolito, se culmina la "cartelería" externa de un ansiado museo cuya cuenta atrás para ser inaugurado entra en su fase final, evento para el que tan solo faltan unos pocos días para que cartageneros y vistantes puedan acercarse más a una figura que dejó su nombre grabado en las páginas de la Historia para siempre.

A principios de febrero la Junta de Gobierno Local aprobó la identidad visual corporativa diseñada por la empresa adjudicataria del proyecto de musealización, Rocamora Diseño y Arquitectura, y creada por el especialista Diego Lizán, que se articula en torno a un elemento central: el retrato del ilustre inventor cartagenero con el objetivo de humanizar la figura de Peral, presentándolo como el genio de la ingeniería naval que creó el submarino y también como un hombre familiar, estudioso y fiel a sus principios.

Noticias relacionadas

Con la aprobación de esta imagen de marca, el Ayuntamiento podrá proceder a la producción de la señalética del museo, así como a la elaboración de los materiales de difusión y promoción.