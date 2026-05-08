De una zona de juegos en paseo marítimo de Isla Plana a un vado peatonal en La Azohía: La Junta invertirá 165.000 euros

La Junta Municipal de Isla Plana - La Azohía, presidida por Ana Agustina Martínez, acuerda invertir 168.000 euros en mejoras para su ámbito geográfico en la última sesión plenaria celebrada esta misma semana. Así, las intervenciones a realizar se centran en paseos marítimos, parques y plazas públicas.

El pleno decidió las actuaciones municipales en la zona de Isla Plana y La Azohía también sirvió para aprobar media docena de mociones sobre asuntos como alumbrado público, medidas contraincendios, suministro eléctrico y la vía pública.

Las obras que se van a realizar con cargo al presupuesto de la Junta Municipal de Isla Plana - La Azohía son la ampliación de zona de juegos en paseo marítimo de Isla Plana por 13.119,55 euros, la formación de vado peatonal en la RM-E35 en La Azohía por 11.984,37 euros, la adecuación y mejora de la plaza en Urbanización Chapimar en La Azohía, incluyendo juego de calistenia por 29.252,86 euros, la reparación del vallado del parque infantil de la Plaza del Mar en Isla Plana por 2.785,94 euros, la remodelación de la Plaza del Mar por 65.278,28 euros y el compromiso de gasto a futuro a cargo del presupuesto de la JM del año 2027 para la remodelación de la Plaza del Mar en Isla Plana por 45.694,80 euros.

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Asimismo se aprobaron varias mociones como la instalación de luz en la plaza Isla de Buda de MC, la sustitución de farola junto al paseo Isla de Samoa de MC, la limpieza de Canaleta en la senda peatonal de la Azohía a Isla Plana de MC, el habilitar en el área de influencia de esta Junta, puntos de recarga para vehículos contraincendios, para su utilización por parte de los bomberos en los puntos estratégicos que se determinen en dicho estudio técnico de MC, actuar con carácter urgente en la calle Río Tera de Isla Plana, ejecutando obras necesarias para reparar el hundimiento existente del PSOE y exigir la modernización y refuerzo de la red eléctrica, incluyendo la ampliación de potencia y capacidad suficiente para atender la demanda actual y futura, así como garantizar nuevas áreas de suministro también del PSOE.