Cartagena reclama la conexión en tren con Madrid

La 'Mesa por Cartagena' celebró este jueves el debate '¡Cartagena Basta Ya! Infraestructuras dignas para una ciudad que no se rinde'. Una jornada organizada con la finalidad de analizar la preocupación existente en la sociedad cartagenera ante el estado de abandono que sufre la comarca en materia de infraestructuras.

El evento fue presentado por Tomás Martínez Pagán quien destacó la importancia de este debate dado que «la ausencia de unas buenas infraestructuras están entorpeciendo el desarrollo de Cartagena».

Héctor Poveda, representante de la plataforma de movilidad Murcia-Lab, reivindicó la creación de una Área Metropolitana para Murcia, ya que "es la única ciudad de España donde el tranvía lo paga íntegramente el Ayuntamiento, dado que en todas las ciudades existe un consorcio o un ente con más administraciones involucradas».

Nicolás Vicente Carrión, ex-secretario regional de la Federación del Transporte de UGT-Región de Murcia, afirmó que desde hace 5 años no existe una vertebración del territorio entre Murcia, Lorca y Águilas por culpa de las obras del AVE. «Necesitamos que el cercanías Cartagena-Murcia sea declarado Obligación de Servicio Público (OSP) y, también, una doble vía dado que descongestionaría en un 20% el tráfico de la autovía A-30», afirmó.

Antonio del Campo, representante de Comisiones Obreras en la Comisión en Defensa del Corredor Cartagena-Albacete informó que «cuando se tenía el Alvia se llegaba desde Cartagena hasta Madrid en cuatro horas y diez minutos pero, actualmente, se tarda más de cinco horas». Expuso que esto es debido a que hay que coger el AVE para lo que es necesario ir en el cercanías hasta Murcia, esperar hasta que llegue y, además, no llega directamente a la capital de España dado que no pasa por Chichilla.

«En el momento en que se abra la línea convencional entre Murcia y Albacete se pueden poner los trenes Alvia porque ya circularon por allí hasta febrero de 2022. Cartagena necesita el Alvia para estar conectada con Madrid en cuatro horas, y eso se puede conseguir en cuestión de meses», recordó.

Aurelia García Muñoz, coordinadora de Podemos, recordó que presentaron sendas mociones en 2021 y 2022 que fueron aprobadas por el pleno del Ayuntamiento para ampliar la FEVE en dos tramos: hasta Cabo de Palos, por un lado, y hasta San Pedro del Pinatar por otro. «También propusimos un autobús lanzadera desde Cartagena por el litoral del Mar Menor. No necesitamos solo un tren rápido, lo que realmente necesitamos es un transporte con garantías», aseguró.

Jesús Giménez Gallo, secretario general de Movimiento Ciudadano, recordó que en el 2019 cerraron el aeropuerto de San Javier que daba servicio a los municipios del Mar Menor para sustituirlo por el de Corvera: el de la ciudad de Murcia. «Si hubieran hecho el bypass de El Reguerón el AVE habría llegado ya a Cartagena pero, como no ha sido así, lo tendremos en el 2035. La costa de Cartagena queda fuera de la comunicación pues nos han excluido del Corredor Mediterráneo. No vertebran la comarca de Cartagena intencionadamente: es algo que nos merecemos y nos están negando», criticó.

Manuel Torres, secretario general del PSOE, expuso que en el 2011 su partido presentó un proyecto para crear un tranvía que conectara la estación de la FEVE con el Corte Inglés y no se ha hecho. También destacó que es una infraestructura que debería estar gestionado ya directamente el gobierno regional, pues así lo establece el Estatuto de Autonomía. «Cuando el gobierno actual de España llegó a la Moncloa no había ningún proyecto en marcha y hoy hay 400 millones de euros para el AVE. La alta velocidad está muy bien pero lo que verdaderamente necesitamos es un tren del siglo XXI, por lo que es vital que la línea pase por Chinchilla», destacó.

El debate, celebrado en el salón de actos de la UNED, contó con la asistencia de más de setenta personas entre los que se encontraron Pedro Gálvez, portavoz de la Plataforma de Suelos Contaminados; Fulgencio Sánchez Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación; Juan Gómez; vicepresidente de Federación de Asociaciones de Vecinos 'Isaac Peral' (Favecip); y Antonio Cegarra, presidente del Club ICUE.

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También estuvieron presentes Chiru Graña, Isabel García y Juan José López, concejales de Movimiento Ciudadano; Salvador Lara, presidente del Partido Cartagenerista; Teresa Gómez, coordinadora de Sumar; y el histórico sindicalista José Luis Romero, ex-secretario general de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, entre otros.