Cartagena celebra los 125 años de la Virgen del Carmen como Patrona de la Armada

Tradicionalmente, los marinos se han encomendado siempre desde tiempos remotos a Vírgenes o Santos para pedir ante ellos protección frente a los múltiples y variados peligros que acechan en la mar, plegarias que han salido de labios incluso de los no creyentes, como bien queda reflejado en un antiguo dicho popular que viene a decir aquello de "quien no sepa rezar, que vaya por esos mares, y verá que pronto aprende sin enseñárselo nadie…".

Altar mayor de la iglesia castrense de Santo Domingo de Cartagena / L.O.

En consecuencia, las advocaciones marianas se remontan a siglos atrás, siendo muy extenso el Santoral a quienes la gente de la mar le dedicaban plegarias y aunque los destinatarios de los rezos es evidentemente algo a voluntad del interesado, se acaban de cumplir 125 años desde que el 19 de abril de 1901, la Reina Regente del Reino, María Cristina de Habsburgo y el Ministro de Marina Don Cristóbal Colón de la Cerda, Duque de Veragua, refrendaran con sus firmas en el Palacio Real de Madrid una Real Orden por la cual quedaba establecido el nombramiento de manera oficial de la Virgen del Carmen como Patrona de la Armada y que pronto se extendería al resto de marinos que de una manera u otra se ganan la vida en la mar, o navegan por afición.

La Virgen del Carmen fue proclamada oficialmente Patrona de la Armada el 19 de abril de 1901 por Real Orden

Así, poco después de aquella fecha histórica, marinos mercantes, de pesca y deportiva, decidieron, como había hecho la Armada, cobijarse también bajo el manto de quien es popularmente conocida como Stella Maris, o Estrella de los Mares, cuya imagen, al menos por lo que respecta a la Armada, -celosa guardiana de sus tradiciones-, suele estar presente, no solo en celebraciones castrenses, también en todos los puentes de mando de sus buques, dando cumplimiento a otra antigua estrofa popular que venía a decir "Atraca marinero, atraca al muelle, que la Virgen del Carmen embarcar quiere…".

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Festejos en Cartagena

En Cartagena, en este sentido, y como sede del Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, y referencia de la Armada en España, el 125 aniversario de esta efemérides tiene especial relevancia, que culminaran el proximo 16 de julio, día que se celebra esa onomástica, con actos que tendrán nayor relevancia si cabe que los celebrados en años anteriores.