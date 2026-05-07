El Parlamento Europeo pone la lupa sobre los terrenos de Zinsa en Cartagena

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó este jueves mantener abierta la petición impulsada por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena contra el vertedero tóxico de Torreciega, con el voto en contra del Partido Popular y con el favor del resto de grupos.

El eurodiputado socialista Marcos Ros, único diputado de la Región que votó a favor de que se mantenga abierta, defendió que las instituciones comunitarias mantengan la vigilancia sobre un caso que afecta directamente a la salud pública, al medio ambiente y a la vida cotidiana de los vecinos.

La petición denuncia la situación del antiguo vertedero de residuos peligrosos procedentes de la actividad de Zinsa, un emplazamiento abandonado desde hace más de diecisiete años, "sin una clausura efectiva, sin un sellado suficiente y sin el control posterior que exige la normativa europea".

Ros defendió que "la petición continúe abierta para que las instituciones europeas sigan vigilando una situación que sigue sin resolverse por la incapacidad del Gobierno regional, que es quien tiene las competencias en la materia, para garantizar una solución efectiva".

“La voz de Cartagena se ha escuchado en el Parlamento Europeo. Y se ha escuchado gracias a años de lucha vecinal frente al abandono y la incapacidad del Gobierno regional del PP para hacer cumplir la directiva marco de residuos”, señaló el socialista.

“Esto no es una cuestión administrativa ni un expediente más. Estamos hablando de familias que conviven con un verdadero veneno: polvo contaminado, sustancias nocivas y materiales peligrosos que no cuentan con las medidas adecuadas de clausura, sellado y control, y que pueden acabar filtrándose por el aire y depositándose en sus viviendas”, afirmó Ros.

"A la incapacidad del Gobierno Regional se suma ahora el ninguneo del Partido Popular Europeo. Primero no resuelven el problema y después votan en Bruselas contra que se siga investigando. Es difícil explicar a los vecinos de Torreciega que el PP no solo no les da soluciones, sino que además intenta cerrarles la puerta en Bruselas”, criticó.

Por su parte, el Partido Popular acusó al PSOE de defender para los terrenos contaminados de Zinsa “la peor solución posible para Cartagena y en contra de los ciudadanos, querer convertir más de 150 hectáreas en un cementerio permanente de residuos contaminados mediante el sellado de por vida”.

La eurodiputada popular Maravillas Abadía defendió el trabajo del Gobierno regional "para retirar completamente los residuos contaminantes y devolver los terrenos a los cartageneros en condiciones seguras y útiles para el futuro”.

“Ya se han retirado 1.300 metros cúbicos de residuos líquidos gracias a una actuación seria y sostenida, actuando siempre con seguridad jurídica y exigiendo responsabilidades a quienes contaminaron”, expuso.

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“La única solución es la retirada de los residuos y la restitución del suelo a la situación previa a la contaminación por la actividad industrial, aplicando el principio de que ‘quien contamina, paga’”, añadió Abadía.