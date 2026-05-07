MGM reformará la estación de autobuses de Cartagena por 316.128,20 euros

El Ayuntamiento de Cartagena adjudica a la empresa MGM la reforma de la estación de autobuses, una obra con la que se reorganizarán los accesos, se renovarán dependencias interiores y se concentrarán los servicios al viajero en la planta baja.

La intervención permitirá liberar la primera planta del edificio, que quedará separada del funcionamiento ordinario de la estación y se destinará a usos universitarios, según anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo.

El contrato se ha cerrado por 316.128,20 euros más IVA, con una reducción de más de 50.000 euros presentada por la empresa, frente al presupuesto de licitación de 371.609 euros más IVA, y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses desde el inicio de los trabajos y, por lo que según las previsiones municipales, las obras habrán acabado antes de que termine este año.

“La reforma permitirá concentrar los servicios de viajeros en la planta baja, hacer más cómodos y más accesibles los trayectos. Además, ese uso más eficaz del edificio va a liberar el espacio de la primera planta. Queremos que esos casi 2.400 metros cuadrados disponibles estén al servicio de los universitarios. Por eso ya estamos trabajando con el rector de la UPCT, para la cesión de toda esa planta a la universidad”, explica la regidora municipal.

El proyecto modifica el diseño actual de la estación, que obliga a los usuarios a acceder desde la vía pública a la planta primera para después bajar hasta los andenes, una distribución que dificulta los desplazamientos, en especial para personas con movilidad reducida. Por este motivo, la obra creará un nuevo acceso peatonal a pie de calle.

El nuevo vestíbulo principal incluirá la zona de cafetería con terraza, venta de billetes, información y control de accesos. Desde este punto, una rampa accesible de dos tramos y un paso de peatones elevado conectarán directamente con los andenes. La planta superior quedará cerrada mediante rejería metálica en las conexiones con la planta baja.

La actuación incluye también la remodelación del acceso al aparcamiento, que pasará a contar con doble carril, así como la renovación del entorno inmediato de la estación. Las obras prevén nuevo pavimento, continuidad del itinerario accesible y un espacio de espera frente a la entrada peatonal.

La reforma se completa con la renovación integral de los aseos situados en los andenes, que serán adaptados a la normativa vigente de accesibilidad. El proyecto incorpora además la actualización de la instalación eléctrica, la adecuación de las redes de suministro y evacuación de aguas para la cafetería, la reparación de patologías constructivas y la habilitación de un aparcamiento temporal para pasajeros y acompañantes durante la ejecución de la obra.

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La estación de autobuses de Cartagena fue construida en 1995 y cuenta con una superficie edificada de 3.816 metros cuadrados sobre una parcela de 11.442 metros cuadrados.