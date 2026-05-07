El campo de Cartagena comienza a cosechar su patata temprana

"Probadlo y luego me decís", con esta afirmación Francisco Javier León, agricultor del campo de Cartagena, productor e impulsor del Día de la Patata en la Puebla daba por iniciada la campaña de recogida de la patata temprana en el Campo de Cartagena, en un acto celebrado este miércoles 6 de mayo en una finca de La Puebla con la participación de representantes de toda la cadena agroalimentaria.

"Estamos aquí luchando, hemos conseguido unirnos todos un poco, compradores, vendedores, agricultores para promocionar y demostrar que nuestra patata, como estamos demostrando año tras año, lo buena que es, la calidad que tiene y solo hay que probar luego la diferencia cuando coges patata nueva nuestra con la patata que hay en los lineales de conservación", comento.

Durante la jornada, la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien acudió junto al concejal de Desarrollo Rural, José Ramón Llorca, subrayó la importancia estratégica de este cultivo para el municipio, destacando que se trata de uno de los productos más representativos del territorio tanto por su calidad como por el esfuerzo de los agricultores.

En este contexto, ha señalado que el Consistorio mantiene una línea de trabajo centrada en el apoyo a los productores, el impulso de la investigación y la promoción del consumo, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la patata temprana en los mercados.

Asimismo, avanzó que se continúa trabajando en el desarrollo de una marca o sello de identidad que permita diferenciar este producto por su calidad y origen, aportando un mayor valor añadido y protección.

Arroyo en valor la precocidad de este cultivo, que permite que sea de las primeras patatas españolas en llegar a los mercados nacionales e internacionales, consolidando al Campo de Cartagena como un referente agrícola.

En la actualidad, entre 2.500 y 3.000 hectáreas del Campo de Cartagena se dedican al cultivo de patata, dentro de un total de 4.500 en la Región de Murcia, lo que refleja el peso económico y social de esta actividad, de la que dependen numerosas familias.

Durante su intervención, también hizo referencia a los retos que afronta el sector, especialmente en materia hídrica, insistiendo en la necesidad de garantizar recursos suficientes que permitan mantener la actividad agrícola en la zona.

Las previsiones para la campaña son positivas, lo que, según ha indicado, permite afrontarla con optimismo y seguir consolidando este cultivo como motor económico del territorio.

El Ayuntamiento continuará desarrollando iniciativas de promoción, como la participación en ferias profesionales, como la reciente Madrid Gourmet, la colaboración con chefs y prescriptores gastronómicos, tal como sucedió en la Asamblea Nacional de Eurotoques, la organización de jornadas técnicas, como las Agroalimentarias del Campo de Cartagena, que reúne a 200 profesionales e investigadores, y el impulso de eventos como la Fiesta de la Patata de La Puebla, que se celebran al inicio de junio.

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El acto fue organizado por la revista Campo, cuyo director Máximo Gómez, señaló que "estamos unidos para demostrar y poner en valor la importancia que tiene la patata en Cartagena, el valor que tienen los que lo producen y sobre todo la calidad de nuestros productos. Esta patata va a estar en los lineales en 48 horas".